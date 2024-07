O Canalha Comporta é o mais novo restaurante de João Rodrigues, um dos melhores chefs de Portugal. Localizado dentro do hotel Sublime Comporta, o estabelecimento oferece uma cozinha que valoriza ingredientes de qualidade e típicos do país.

Os pratos, inicialmente, parecem simples, mas ganham toques de técnicas aprimoradas e sabores marcantes nas mãos do renomado chef da casa, surpreendendo o paladar.

Segundo o blog Viagem Gastronômica ao Paladar, de Gisele Rech, o chef comenta que a carta deste novo restaurante é ‘’basicamente a mesma’' do Canalha Lisboa, que fica em Belém. No entanto, as alterações entre os ingredientes trouxeram toques originais e criativos para as opções.

Horta própria? Sim!

Os pratos são variados e contemplam principalmente peixes e frutos do mar, mas você também pode encontrar carne de porco e produtos vegetais frescos entre os ingredientes.

Outro ponto interessante é que alguns dos ingredientes vêm de uma horta do próprio hotel, o que garante uma procedência fresca por meio de um cultivo pensado no resultado final.

Pratos em destaque no Canalha Comporta

Desde os pratos clássicos até os criativos e originais, o Canalha Comporta possui várias possibilidades. Um deles á a lula grelhada, que é recheada com tentáculos e outras partes do animal, coberta por um molho de manteiga e cebolinha.

As lulas com aproveitamento integral e molho de manteiga e cebolinha. Foto: Gisele Rech

O carabineiro é outro destaque do restaurante que combina simplicidade e toques especiais. Ele é servido no pil-pil, um molho preparado do próprio sulco do crustáceo, que exige conhecimento para alcançar o ponto correto.

Carabineiro da costa com molho pil-pil. Foto: Gisele Rech

Ambiente

Por último e não menos importante, o ambiente do Canalha Comporta combina com a região em que está localizado. As mesas estão cuidadosamente espalhadas, as cores combinam entre si, há exposições de taças e outros artefatos e os vidros na laterais trazem um toque de elegância para o ambiente, permitindo a entrada da luz natural.