Conheça o restaurante de Portugal onde funcionários têm que trabalhar de lingerie

O The Lingerie Restaurante é a nova aposta gastronômica de Coimbra, Portugal. O restaurante tem como principal ideia conquistar o público com danças eróticas, mas também com um menu provocativo. O estabelecimento, que já foi premiado cinco vezes com o prêmio Cinco Estrelas na categoria de Melhor Restaurante Temático, planeja abrir suas portas em julho, embora a data exata ainda não tenha sido anunciada.

Com unidades anteriores em Porto, Lisboa e Braga, o restaurante foi fundado em 2004 com a proposta de inovar as saídas noturnas. Segundo o portal New in Coimbra, o local se destaca pelos espetáculos sensuais e pelos nomes sugestivos de seus pratos. Em alinhamento com seu nome, é requisito que todos os funcionários usem lingerie durante o trabalho.

O local ainda é uma alternativa para realizar festas como despedidas de solteiro, entre outros eventos. “Nesta atmosfera vibrante, eleita por casais e grupos de diferentes nacionalidades, decorrem despedidas de solteiro, festas de divórcio, grandes encontros de amigos e momentos especiais a dois”, anuncia o site oficial.

Menu Provocativo

A cozinha apresenta pratos com uma fórmula tradicional portuguesa com um toque internacional. Além disso, os nomes são todos sugestivos, como: “Orgia na Horta”, “Pinocada Atrevida” ou ainda a “Queca Italiana” são alguns desses exemplos.

Apresentações

Assim como todo o cardápio é pensado e analisado, as apresentações sensuais também são. Segundo os responsáveis do local: “Cada performance é uma obra de arte cuidadosamente coreografada, onde dançarinos e dançarinas talentosos elevam a arte da sedução a um novo patamar”, explicam. “Todos os detalhes são pensados, desde a iluminação, à coreografia e música a acompanhar. Para não perder nada, todas as mesas têm uma vista privilegiada”, conclui.

Por fim, o restaurante busca ser um local inclusivo e acolhedor para todos. Dessa forma, conquistou uma parceria com a associação Variações, que promove o turismo seguro para a comunidade LGBTQ+ em Portugal.

