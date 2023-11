Novos sabores de vinho podem ser descobertos através da Confraria; entenda

No dicionário, “confraria” é definida como “confraternidade, congregação, irmandade, sociedade”. Portanto, uma Confraria de vinhos, mais que uma oportunidade de desfrutar a bebida, é uma experiência social descontraída para que novos sabores possam ser descobertos.

Em Ribeirão Preto, reconhecendo que existe grande número de pessoas que adoram um bom vinho, o Noipê vem encantando esse público com uma Confraria de Vinhos que possibilita a degustação de mais de 10 rótulos diferentes, entre brancos, tintos, rosés e espumantes. Todas as opções são livres para que o cliente consuma quais e quantas quiser, no ritmo e na ordem que desejar. Tudo realmente à vontade e sem formalidade. O importante é se divertir explorando o novo.

Segundo o Mundo Zumm, a Confraria de Vinhos acontece às terças, quartas e quintas, das 18h às 22h, e domingo, das 16h às 22h – exceto em caso de feriados e vésperas de feriados. O valor por pessoa é de R$99.

Imerso nesse cenário descontraído, a Confraria é pensada para que os vinhos que estão ali sejam realmente desfrutados (e não avaliados). Dessa forma, é possível compará-los, harmonizá-los com o menu do restaurante ou só beber mesmo, enquanto aproveita um bate-papo.

Além disso, os rótulos selecionados mudam periodicamente. Então, quem for mais de uma vez à Confraria, poderá conhecer uma seleção diferente a cada vez.

PUBLICIDADE

Para ver a carta de vinhos atualizada, basta acessar o site do Noipê no dia em que for participar.

Receitas testadas e aprovadas

Aprimore suas habilidades na cozinha através das receitas exclusivas do Paladar. Em nosso caderno estão registradas instruções de diversos preparos, como sobremesas, jantares, almoços, bebidas, lanches, petiscos e muito mais! Confira aqui.