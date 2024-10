O melhor bolo brasileiro, segundo o TasteAtlas

Seja o bolo simples do café da tarde ou o decorado da festa de aniversário, a verdade é que existem muitos tipos de bolo na confeitaria brasileira. Com ingredientes tipicamente brasileiros, como mandioca, tapioca e goiabada, é possível preparar algo incrível.

Com afeto e história, cada região do país tem um bolo típico ou uma receita diferente de um preparo clássico. Do bolo de rolo, no Nordeste, ao milho cremoso, na região Sudeste, saiba qual é o melhor bolo brasileiro, com base no ranking do TasteAtlas.

Bolo de brigadeiro

Clássico das festas de aniversário, o bolo de brigadeiro é amado pelos brasileiros. Conta com uma base fofinha de massa de chocolate recheada com brigadeiro. A quantidade de camadas vai do gosto do freguês!

Também é tradicional enfeitar com granulado e brigadeiro na parte de cima do bolo. No Paladar, já publicamos a receita clássica do bolo e de brigadeiro de colher, para ler e se inspirar no preparo.

Sobre o TasteAtlas

O TasteAtlas é uma plataforma online sobre gastronomia do mundo inteiro. Criado em 2018 pelo croata Matija Babic, o objetivo do site é dar espaço para culinária de todos os países. Os rankings são montados com base nas avaliações dos próprios usuários.

Hoje, uma enciclopédia na internet sobre diferentes gastronomias, é uma autoridade no assunto. Saiba mais sobre o TasteAtlas em entrevista com o fundador, publicada pelo Paladar.

Leia também: receita de bolo de jabuticaba

Bolo de jabuticaba Foto: Ana Bacellar/ Na cozinha da Helô

A jabuticaba, super brasileira, é uma fruta cheia de vitaminas e nutrientes. Já debutou na lista das melhores frutas do mundo, ocupando o oitavo lugar no ranking do TasteAtlas, e a única brasileira no top 10.

É comum ser consumida pura, mas ela é super versátil e pode entrar em preparações tanto doces como salgadas. Quando a jabuticaba é aquecida, como é o caso desta receita de bolo, ela fica com uma cor linda e bem aromática. Confira o passo a passo completo, compartilhado pela chef Helô Bacellar, aqui.