O que comer no restaurante Mitsubá no Leblon

Para quem busca um restaurante japonês com pescados frescos e ambiente descontraído, o Mitsubá é a pedida certa. Localizado no bairro do Leblon, no Rio de Janeiro, a casa conta com um menu novo todos os dias.

O restaurante acredita na fusão. Por mais que seja um lugar de utilização das técnicas e pratos típicos japoneses, a matéria-prima é nacional, muitos diretamente do mar carioca. De acordo com os peixes frescos disponíveis no dia, o cardápio é montado.

Com opções quentes e frias, o Mitsubá traz grandes pratos da culinária nipônica. Esse é um dos restaurantes favoritos de Bruno Agostini, colunista da “Seleção carioca”, no Estadão. Para ler mais sobre o Mitsubá, clique aqui.

Como o sushi foi criado?

Um dos pratos japoneses mais amados em todo o mundo, o sushi é uma delícia. Por mais que hoje uma iguaria louvada, o prato nasceu de um erro. As primeiras técnicas de armazenamento tratava-se de cura de peixe. No Sudeste Asiático, os filés eram salgados e acondicionados em um barril de madeira com camadas de arroz cozido entre eles.

Assim, o arroz fermentado liberava ácido láctico, garantindo a conservação. O longo processo de armazenamento - de um a três anos - porém, tornava o arroz impróprio para consumo e somente o peixe era aproveitado. Para evitar que o arroz fosse desperdiçado, a técnica foi alterada quando chegou ao Japão. Leia mais sobre a origem do sushi aqui.