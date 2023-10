O que servem os hostéis luxuosos de Dubai?

Dubai é um verdadeiro ícone de exuberância, superlativos, quebra de recordes e luxo inigualável. Este Emirado é famoso pelas suas imagens impressionantes dos majestosos hotéis de luxo, muitos dos quais figuram entre os mais caros do mundo. Há até mesmo hotéis em Dubai que ostentam ouro e ostentam 7 estrelas.

Segundo o Melhores Destinos, além do glamour dos quartos, a gastronomia dos locais é impecável. Para dar um gostinho, saiba mais sobre a gastronomia dos hotéis luxuosos de Dubai:

Burj Al Arab Jumeirah

O Burj Al Arab Jumeirah é daqueles hotéis inesquecíveis que marcam a sua viagem para sempre. Em formato de uma vela de um barco e voltado para o belo Golfo Pérsico, de águas calmas e azuis. O hotel Burj Al Arab, contém 7 estrelas em Dubai, e dispõe de 8 restaurantes. No Sky View Bar, situado a 200 metros acima do nível do mar, você pode desfrutar de chá da tarde e coquetéis. No restaurante requintado exclusivo do Burj Al Arab, o Al Muntaha, você pode desfrutar de pratos contemporâneos da culinária europeia.

Atlantis, The Palm

As opções gastronômicas do Atlantis incluem o Hakkasan, que serve pratos autênticos da culinária cantonesa em um ambiente moderno. O premiado restaurante Nobu oferece pratos da culinária japonesa contemporânea com influência árabe. No Bread Street Kitchen Bar, você pode desfrutar de bebidas e pratos britânicos exclusivos do chef Gordon Ramsay. Já no Ayamna, com vista deslumbrante da The Palm e do horizonte de Dubai, você pode provar os sabores da autêntica culinária libanesa e bebidas deliciosas.

Bulgari Resort Dubai

O Bulgari Resort & Residences Dubai conta com comodidades completas, incluindo o restaurante gourmet Il Ristorante - Niko Romito, o Il Café, aberto o dia todo, o Il Bar, icônico bar em formato oval, e o La Spiaggia, clube de praia exclusivo, com praia privativa e piscina ao ar livre revestida em mosaicos.

Four Seasons Resort Dubai

Neste hotel, para uma experiência de um jantar eclético, você pode visitar o SUQ, com seu estilo dinâmico de mercado, ou relaxar no lounge Mercury, localizado no 6º andar com vista do Burj Khalifa. O bar Hendricks oferece vista do mar e serve charutos, bem como coquetéis em um ambiente inspirado em um clube de cavalheiros. Você também pode utilizar o serviço de quarto disponível mediante pedido.

