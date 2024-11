Onde comer o autêntico rondelle em São Paulo

A gastronomia italiana é riquíssima em sabores, formatos e misturas. Um exemplo disso é o rondelle, massa recheada cortada em rodelas. O prato se tornou um clássico das cozinhas e, hoje em dia, tem a sua legião de fãs.

Entretanto, é importante que seu preparo seja cuidadoso para tornar a experiência ainda mais inesquecível. Um prato com história é um prato para se deliciar e, por isso, na hora de escolher, a tradição é um fator a ser levado em consideração. Veja onde comprar as melhores massas frescas em SP.

Para te ajudar nessa missão, preparamos uma recomendação para você encontrar o lugar que te fará experimentar o autêntico rondelle de SP.

Il Pastaio

Fazendo história desde 1970, o Il Pastaio encontra espaço na Vila Mariana para explorar sabores e apresentar sua criação mais famosa: o rondelle. Com sua diversidade de recheios, o restaurante traz versões da massa de uma forma que você nunca viu.

Alameda Santos, 44, Vila Mariana. 3289-8897. Instagram: @ilpastaio_rotisserie

Além do rondelle, a gastronomia italiana também oferece outras massas que podem trazer novas misturas que dão água na boca para a sua rotina. É o caso do ravióli, do fettuccine e de várias outras massas que podem ser combinadas para resultarem em uma refeição que vale a pena.

Vamos preparar massas frescas?

Para você que ficou na vontade de comer comida italiana e gosta de se arriscar na cozinha, ficar de olho nas dicas de preparo é um diferencial importante para fazer um prato saboroso.

De início, pode parecer uma missão quase impossível. Entretanto, se você conferir as dicas dos especialistas que a Paladar ouviu, logo será você quem fará o rondelle. Confira agora como fazer massa fresca em casa.