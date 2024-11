Onde comer o melhor fettuccine artesanal em São Paulo?

Fazer massa fresca em casa (veja mais abaixo dicas para esse preparo) requer alguns ingredientes e utensílios, além de um tempinho a mais na cozinha. Por isso, para comer um fettuccine, por exemplo, muitas pessoas optam por ir até um restaurante.

Na cidade de São Paulo, há locais que oferecem essa massa autêntica e popular com qualidade, priorizando ressaltar suas particularidades e melhores combinações. Quer saber quais são? Veja todas aqui e algumas abaixo:

La Cura

O primeiro local, indicado por Paladar, é o La Cura, localizado no bairro Vila Madalena. Ele oferece o fettuccine entre as opções de massas frescas que são destaque, assim como outros tipos que fazem sucesso entre consumidores.

Endereço: Rua Ourânia, 201A, Vila Madalena.

Casa Europa

O chef Alexandre Vorpagel é responsável pelo menu do restaurante. Sob o seu comando, o local, no Jardim América, tem o fettuccine, que está entre as sugestões frescas, mas também há secas para quem prefere.

Endereço: Alameda Gabriel Monteiro da Silva, 726, Jardim América.

Como fazer massa fresca em casa?

Na tentativa de fazer massa fresca em casa, podem surgir dúvidas sobre os utensílios, processos importantes, tempo de descanso, corte da massa ou ingredientes.

Essas questões são fundamentais para uma receita de sucesso, e por isso vale a pena ler mais sobre as orientações da pastaia Joyce Bergamasco nesta matéria para entender como preparar massa fresca em casa sem erros.

Receitas com fettuccine

Agora que você sabe como preparar massa fresca em casa, pode apostar em receitas práticas com fettuccine, que inclusive estão disponíveis no caderno de Paladar. Fettuccine ao molho pesto, fettuccine de frutos do mar e fettuccine com ragu de cordeiro são alternativas fáceis de preparar e muito saborosas. Que tal?