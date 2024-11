Saiba onde comer os melhores pães de fermentação natural de SP

O café da manhã é para muitos o protagonista das refeições do dia. E um de seus elementos tradicionais é o pão, que vem acompanhado de outras delícias para começar o dia.

Com o objetivo de valorizar a qualidade e a excelência desse alimento, a quarta edição da Padocaria introduziu uma nova categoria: Melhor Pão de Fermentação Natural.

A premiação avaliou as panificadoras paulistas e elegeu os três melhores pães fermentados da cidade. Quer descobrir onde experimentá-los? Confira a seguir:

Como funciona a Padocaria?

A Padocaria, premiação idealizada pelo jornalista Miguel Icassati e pelo gastrônomo Eduardo Maya, tem duas fases de avaliação.

A primeira, feita de maneira online, elege as 25 melhores padarias das regiões central, sul, leste, oeste e norte para as categorias. Após isso, durante a segunda fase de classificação, o público vota nas panificadoras favoritas para os prêmios. Veja as outras premiações.

Academia do Pão

Responsável por inaugurar o pódio de Melhor pão de fermentação natural, a Academia do Pão ganhou os avaliadores pelo paladar e garantiu o primeiro lugar.

Endereço: Rua Afonso de Freitas, 662, Paraíso - São Paulo

Estado Luso

Outro lugar para tomar o café da manhã com um dos melhores pães de fermentação natural de SP é a Estado Luso. A panificadora tradicional garantiu o segundo lugar.

Endereço: Avenida Águas de São Pedro, 298 - São Paulo

Chez Roberta Petite Boulangerie

Uma outra opção deliciosa para quem deseja experimentar um dos melhores pães de fermentação natural, é a Chez Roberta Petite Boulangerie. Em terceiro lugar, a panificadora também garantiu favoritismo com os avaliadores.

Endereço: Av Ipanema, 255 - Veleiros São Paulo/SP

Benefícios dos pães de fermentação natural

Depois de descobrir os melhores lugares para comer pães de fermentação natural, dá até um apetite...mas você sabe quais são os benefícios de consumir este alimento?

Por passar por um processo de fermentação natural, seus microrganismos vivos beneficiam a digestão e contribuem para um baixo nível glicêmico. Clique aqui e confira outros benefícios dos pães de fermentação natural.

Como fazer pão de fermentação natural

Se você ficou com vontade de fazer o café da manhã ainda mais delicioso, que tal preparar uma receita de pão de fermentação natural? É fácil e bem gostoso. Confira aqui a receita completa.