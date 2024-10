Saiba onde comer pães diferentes em São Paulo

Dá para inovar no pão? Esses 5 restaurantes de São Paulo acreditam que sim! Se tem uma coisa que o brasileiro ama é um bom pão. Esse preparo milenar é permeado de tradição e povoa as padarias do mundo inteiro. São Paulo, principalmente, é o lugar perfeito para quem ama uma padoca.

Na capital são consumidos, diariamente, 25 milhões de pães franceses todos os dias, segundo informações do Sindicato dos Industriais de Panificação e Confeitaria de São Paulo (Sampapão). Mesmo com a popularidade consolidada, alguns restaurantes decidiram fazer diferente e inovar no preparo dos pães. Confira a lista com 5 restaurantes que servem pães diferentes para conhecer.

Pão de torresmo - A casa do Porco

Para abrir a lista, o pão de torresmo da Casa do Porco, já eleito o melhor restaurante do Brasil, é sucesso. Clássico da casa, ele é servido tanto dentro do menu degustação quanto como acompanhamento dos embutidos.

Bao - Mapu Baos e Comidinhas

PUBLICIDADE

O bao é tradição na culinária chinesa. O Mapu Baos e Comidinhas, localizado na Vila Mariana, trouxe o clássico pão chinês cozido no vapor e inovou nos recheios. São 5 opções disponíveis: panceta, porco desfiado, carne vegetal, frango com molho coreano e cogumelos.

Pão de macaxeira - Mocotó

Brioche já é uma delícia, o restaurante Mocotó, do chef Rodrigo Oliveira, decidiu inovar no preparo, adicionando mandioca, ou macaxeira, na massa. Ele mantém as características clássicas de um brioche: maciez e o gostinho amanteigado no final.

Leia também: como fazer pão em casa?

FR45 SAO PAULO 14/10/2024 - PALADAR - PÃO - Foto da chef e padeira Helena Mil Homens, da padaria St. Chico, que preparou o pão de leite. Foto: Felipe Rau/Estadão Foto: Felipe Rau/Estadão

PUBLICIDADE

Fazer pão em casa é mais fácil do que parece. Mas, claro, tem seus desafios. Entrar no mundo da panificação, mesmo que como hobby doméstico, exige tempo, paciência, dedicação e pesquisa. Pensando nisso, o Paladar convidou especialistas para compartilharem suas dicas de ouro para acertar no preparo dos pães.

Em geral, o pão conta com poucos ingredientes: farinha, sal, água e fermento. Com essa base é possível complementar como quiser ou seguir as receitas já clássicas. Dicas de como fazer a sova, melhores utensílios, qual o melhor fermento, conselhos para uma melhor fermentação e como assar o pão em casa, você confere na reportagem publicada pelo Estadão.