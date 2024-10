São Paulo, a terra das padocas, também apresenta pães de diferentes nacionalidades e outros com ingredientes que fogem do tradicional em restaurantes renomados, onde o pãozinho de cada dia tem uma outra cara. Do melhor restaurante do Brasil até o restaurante sertanejo queridinho dos paulistanos, conheça cinco casas que servem pães em diferentes formatos e sabores em São Paulo.

O pão de torresmo d’A Casa do Porco

Pão de torresmo d'A casa do Porco Foto: Mauro Holanda/Divulgação

O melhor restaurante do Brasil, segundo o ranking internacional 50 Best, faz juz ao nome e serve um pão de torresmo bem crocante e quentinho tanto no menu degustação da casa (a partir de R$ 290), quanto como acompanhamento da mortadela (R$ 60), embutido de cabeça de porco (R$ 58), guanciale (R$ 58), copa lombo curada (R$ 58) ou lardo de porco curado (R$ 58).

Onde

R. Araújo, 124 - República

@acasadoporcobar

O pão saj do restaurante Saj

Pão folha Foto:

Feito na pedra que dá nome ao pão, o pão saj (R$ 10) é bem fininho e, na casa, é finalizado com azeite e zaatar (tempero árabe feito com gergelim, tomilho, orégano e manjerona). Com farinha de trigo, água, fubá, açúcar e nadinha de fermento, a massa é aberta com as mãos com movimentos rápidos e precisos, inclusive jogando para o alto.

Onde

R. Girassol, 523 - Vila Madalena | R. Carlos Weber, 1512 - Vila Leopoldina | Av. das Nações Unidas, 15187 - Santo Amaro

@sajrestaurante

O pão iraniano do Make Hommus, Not War

Pão Nan, de origem iraniana, do Make Hommus, Not War Foto: Talita Silveira/Divulgação

O pão Nan Barbari é típico do Irã que é achatado no meio e apresenta sulcos em todo o comprimento da casca. Macio por dentro e crocante por fora, é feito com farinha de trigo, azeite e coberto por gergelim. Perfeito para chuchar no hommus, é servido no restaurante Make Hommus, Not War a R$ 14 a fatia.

Onde

R. Oscar Freire, 2270 - Pinheiros

@makehommus

O pãozinho chinês do Mapu

O bao é a especialidade do Mapu. Oclássico combina panceta, amendoime coentro. Foto: Werther Santana/Estadão

O bao é um pão chinês cozido no vapor que tem textura macia e úmida, cor clara e um gosto levemente adocicado. Feito com farinha de trigo, água, açúcar, fermentos, óleo e nada mais, ele geralmente é consumido com recheios e em formato de sanduíches. No Mapu Baos e Comidinhas, ele vem em cinco versões que incluem lanches de panceta, porco desfiado, frango com molho coreano, de cogumelos e até de carne vegetal, saindo a R$ 34 cada.

Onde

R. Áurea, 307 - Vila Mariana

@mapubaos

O pão de macaxeira do Mocotó

Pão de macaxeira Foto: Ricardo D'Angelo/

O brioche de mandioca (R$ 29,90) do Mocotó é perfeito para quem quer levar um saborzinho sertanejo para casa depois de uma bela refeição no salão. Apesar de estar presente apenas como item do empório e vir apenas inteiro, nada impede de comprar e beliscar enquanto faz sua refeição no restaurante, tudo junto e misturado.

Onde

Av. Nossa Sra. do Loreto, 1100 - Vila Medeiros | R. Aroaba, 333 - Vila Leopoldina | Av. Cruzeiro do Sul, 1100 - Canindé

@mocotorestaurante