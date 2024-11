Onde comer o pappardelle artesanal que faz sucesso em SP

Uma boa massa italiana deixa nosso estômago e alma felizes. Por isso, encontrar aquele pappardelle artesanal é uma missão importantíssima para uma refeição inesquecível e saborosa. A massa, que pode fazer parte dos pratos mais diversificados possíveis, também poderá estar presente na sua mesa.

E para te ajudar a encontrar o lugar perfeito para você continuar com a sua próxima experiência gastronômica, separamos duas recomendações que prometem o pappardelle perfeito. Veja aqui os melhores lugares para comprar massa fresca.

Empório Fasano

Para fazer aquele prato que dá agua na boca, a rotisseria pertencente ao grupo Fasano poderá ser uma ótima ideia para comprar um pappardelle de qualidade. Com um preço acessível, a massa artesanal é somente uma de várias seleções feitas a dedo.

Rua Bela Cintra, 2245, Jardins. 3896-4300. Instagram: @emporiofasano

Manduque Massas

As recomendações não param por aí! O restaurante instalado no Mercado dos Pinheiros também é uma excelente opção para quem busca massa fresca de qualidade e sabor. Além do preço acessível e diversidade de produtos, há um plus bem interessante: você pode acompanhar a ação da equipe através do balcão envidraçado.

Rua Pedro Cristi, 89, Pinheiros. Instagram: @manduque.massas

Posso fazer massa fresca em casa?

Se há quem prefira comprar, há quem goste de fazer. Para os cozinheiros de plantão, fazer uma massa fresca pode parecer desafiador em primeiro momento, entretanto, não há motivos para temer.

Existem alguns truques básicos que podem fazer essa experiência menos assustadora, quer saber como? Clique aqui e veja os 5 truques para fazer a massa perfeita.