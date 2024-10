Saiba onde encontrar a linha de chás da chef Renata Vanzetto

Famosa por seus restaurantes espalhados pela capital, Renata Vanzetto traz mais uma novidade. Em colaboração com a marca Talchá, a chef lançou sua própria linha de chás e infusões. A collab foi apresentada em evento na última segunda-feira (30), em uma das casas de Renata, o Ema, saiba mais aqui.

A linha RêCombina traz três blends exclusivos, elaborados com matéria-prima alemã. Todos contam com maçã na composição, as infusões disponíveis são: Rêanima, com gengibre, casca de laranja, folhas de alecrim e flores de tília prateada; o Rêaliza, com hibisco, hortelã-brava, pó de mel de manuka e pétalas de peônia. Por fim, o Rêlaxa, traz folhas de melissa, capim-limão, laranja, cenoura, murta limão e folhas de amora doce.

Para quem deseja experimentar os chás, os produtos já estão disponíveis para compra no e-commerce da Talchá. Logo, também serão disponibilizados nas unidades físicas da marca, nos shoppings Higienópolis e JK Iguatemi.

Benefícios do chá

O chá é uma bebida milenar. Sua tradição ultrapassa fronteiras, chegando ao mundo inteiro, inclusive com amantes por todo Brasil. Especialistas recomendam o consumo contínuo do chá, confira na reportagem do Estadão.

Seus benefícios incluem: diminuição da retenção de líquidos, alívio de cólicas e aceleração do metabolismo. Além disso, com tanta variedade de chás e infusões, é fácil encontrar um sabor que agrade seu paladar.