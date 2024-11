Onde experimentar o Jerez em São Paulo?

A região da Andaluzia, no sul da Espanha, é conhecida por produzir o jerez, um vinho fortificado que tem teor alcoólico elevado e apresenta diversos estilos, que vão dos doces ao secos, com notas de frutas secas ou salinas, resultando em uma bebida complexa.

Segundo a coluna de Suzana Barelli, embora não seja muito consumido no Brasil, esse vinho ganha destaque em novembro pela Semana Internacional do Jerez, que busca divulgar essa produção particular por meio de eventos e degustações.

O jerez de bar em bar é uma dessas iniciativas. Esse tour reúne um grupo de pessoas para visitar bares e restaurantes para experimentar jerez em São Paulo, fazendo com que os apaixonados pelo universo vinícola saibam onde provar as diferentes variedades de jerez na cidade.

Barkatu

Nesse bar, você pode harmonizar o jerez com diversos petiscos. Um exemplo é o chamado Japanese in Spain, feito com rum envelhecido, pedro ximenez (jerez adocicado), yuzushu (sake), bitter e kimchi.

Eximia

O Escarlata, com oloroso, bitter italiano, gin, mix de vermutes e abacaxi, é um destaque no cardápio desse lugar para quem quer experimentar jerez na cidade, puxando especialmente para um sabor amargo.

Restaurante Imma

Cinco jerezes de estilos diferentes estão disponíveis no restaurante, localizado no Itaim Bibi. Pedro ximenez, manzanilla, oloroso, palo cortado e fino perdido, que se tornam parte de um menu que oferece uma diversidade de pratos.

