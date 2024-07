Os melhores azeites de 2024 segundo concurso mundial

O NYIOOC World Olive Oil Competition divulgou a lista de 2024 com os melhores azeites de oliva extra virgem, abrangendo opções produzidas em todo o mundo. A lista inclui versões delicadas, robustas, frutadas e variedades diversas -uma seleção completa. Apesar do tamanho da lista, apenas três opções contemplaram o pódio da classificação:

1º lugar: San Giuliano L’Originale

Fabricado pelo Domenico Manca SPA na Sardenha (Itália), este azeite tem uma cor amarelo-dourada clara e é considerado delicado e bem equilibrado em seus sabores, exalando um aroma frutado de azeitonas maduras, baunilha e amêndoa.

2º lugar: Finca Los Remedios Coupage Sikitita & Koroneiki

Já o segundo colocado do pódio é um azeite orgânico que destaca sabores frutados, doces e com nuances leves de amargor, tornando o conjunto equilibrado. Essas características são resultados da produção por Agrogarmo Inversiones em Castilla-La Mancha (Espanha).

3º lugar: Mérula

Feito por Marqués de Valdueza em Estremadura, na Espanha, este azeite harmoniza o doce e o picante no paladar, combinado com toques de amêndoas verde, tomates maduros e aromas intensos de azeitonas verdes.

O NYIOOC World Olive Oil Competition

A competição mundial reúne anualmente os melhores azeites de oliva tendo como base principal a qualidade. Os produtores dos azeites precisam apresentar em cada etapa da produção atenção, habilidade e determinação para que seus produtos sejam premiados.

As 20 marcas de azeites extra virgem até 50 reais testadas por Paladar Foto: Tiago Queiroz

