Entenda por que azeites latinos receberam melhor avaliação do que europeus em teste às cegas

O Paladar selecionou azeites com preços de até R$ 70 para participarem de um teste às cegas. Segundo o especialista Ricardo Castanho, os produtos nessa faixa de preço geralmente apresentam características semelhantes, especialmente em termos de intensidade de sabor.

No entanto, é importante analisar as diferenças entre as 20 marcas disponíveis aos consumidores, como mencionado na matéria de Chris Campos. As três principais marcas classificadas foram Las Doscientas (Chileno), O.live & CO (Chileno) e Cocinero (Argentino).

Um ponto destacado pelos especialistas é que todos os azeites são produzidos em países próximos ao Brasil, o que significa que chegam mais rapidamente às prateleiras locais e podem sofrer poucas influências no frescor.

“Um azeite produzido no Chile, por exemplo, chega ao Brasil muito mais rapidamente e, portanto, está mais fresco do que um azeite produzido na Europa”, explica Bia Pereira, outra avaliadora.

Neste caso, quesitos como aroma, amargor e picância foram fatores cruciais na definição das marcas do pódio. Entre as provas, goles de água com gás e fatias de maça foram importantes para limpar o paladar. Leia o conteúdo completo.