Os melhores restaurantes para comer paella em São Paulo

A paella, um dos pratos mais tradicionais da gastronomia espanhola, é conhecida por combinar frutos do mar, arroz e temperos diversos. Com o tempo, a receita ganhou novas versões e se popularizou em diferentes países, incluindo o Brasil.

Em São Paulo, restaurantes se destacam por oferecer variações criativas da iguaria. Matheus Mans, em seu web stories “5 curiosidades sobre a paella”, explora essa evolução e indica os melhores lugares na cidade para degustar o prato.

Sancho Bar y Tapas

No bairro Consolação, considere experimentar a paella del mar, um destaque no cardápio deste restaurante, também elogiado pelo ambiente agradável. Esse prato é feito com arroz bomba e caldo de frutos do mar.

Como típico restaurante-bar espanhol, o menu do Sancho Bar y Tapas tem uma parte só dedicada às paellas e arrozes Foto: Bia Fortes/Divulgação

Paellas Pepe

Além de oferecer a paella negra (com tinta de lula), e a paella marinera, esse restaurante, situado no Ipiranga, também oferta um valor fixo para que o cliente possa se servir à vontade do prato espanhol.

Badauê

A culinária caiçara com toque de modernidade é a proposta do menu do Badauê, localizado nos Jardins. A paella marineira está entre as alternativas recomendadas, destacada como um prato saboroso que pode servir mais de uma pessoa.

Além de locais para experimentar uma boa e diversa paella, em homenagem ao Dia da Paella, 20 de setembro, a matéria completa também abrange restaurantes para consumir socarrat e arrozes caldosos em diferentes regiões da cidade. Veja.

Curiosidades sobre a paella

O significado da palavra é apenas uma das curiosidades que está em torno deste prato espanhol. Outra curiosidade é que na Espanha, em 2001, foi preparada a maior paella do mundo, que levou seis mil toneladas de arroz. Confira mais curiosidades neste web stories.