Pão de queijo é tudo igual? Saiba a diferença do polvilho azedo e do polvilho doce para sua receita

O pão de queijo é um tradicional lanche brasileiro feito de polvilho, queijo e ovos, com uma textura crocante por fora e macia por dentro. Contudo, saindo um pouco do tradicional, ele apresenta uma série de possibilidades para você testar. Com mudanças nos ingredientes e no preparo você pode criar influências na textura e no sabor.

Por exemplo, na alteração dos polvilhos, que podem ser doce ou azedo, mudando também o tipo de queijo que você quer usar ou até mesmo o recheio em si, já que receitas com doce de leite estão cada vez mais famosas entre os amantes do pão de queijo.

Inclusive, o polvilho, que é feito de fécula de mandioca e é um dos ingredientes mais importantes na hora de fazer o pão de queijo, está totalmente ligado no resultado final da receita. Para se ter uma ideia, o polvilho azedo vai ser responsável em causar um sabor mais aerado no pão de queijo, porque eles crescem um pouco mais e, quando esfriam, ficam mais secos. No caso do polvilho doce, a textura fica mais suave, ou seja, uniforme e densa, causando aquele sensação de “puxa-puxa” ao morder o lanche.

Por fim, normalmente o modo de preparo é fácil e rápido, mas é necessário ficar atento com as escolhas que você deve tomar em torno do seu pão de queijo, sabendo também que ao mesclar os dois polvilhos você acaba se beneficiando com o melhor dos dois, havendo um equilíbrio de sabor e textura.

Quais outros ingredientes podem influenciar?

Além do polvilho, o ovo tem uma participação direta ao estruturar a massa. Além disso, ele é responsável em reter os gases que se formam no miolo. Outro item da receita é o leite que vai fazer o amido do polvilho inchar e e gelatinizar, por causa disso, cria aquela elasticidade do “puxa-puxa”. Vale citar também o queijo que quanto mais curado, melhor para sua receita de pão de queijo. Quer saber mais? Veja neste webstories.

O pão de queijo caseiro perfeito

Gougère, pão de queijo à francesa Foto: Codo Meletti/Estadão

Agora sim, mergulhe de cabeça na receita com todas essas dicas e aproveite para fazer o melhor pão de queijo e tomar aquele cafezinho da tarde. Não esqueça de separar os ingredientes já pensando na influência deles no seu lanche. Confira a receita completa neste link.