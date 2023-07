Doce de leite: veja o ranking das 10 marcas avaliadas pelo teste do Paladar

Doce de leite: confira o top 10 do mercado Foto: FELIPE RAU

A convite do Paladar, os jurados e chefs Paula Cimini, Márcia Garbin e Eduardo Almeida, realizaram um teste às cegas no qual puderam avaliar a cremosidade, sabor, aroma e aparência de 10 doces de leite de marcas disponíveis no mercado.

Após avaliação, o júri elegeu as três melhores marcas. Em primeiro lugar ficou o doce Havanna (R$ 39,63, embalagem com 420 g), em segundo lugar, o doce de leite La Sereníssima (R$ 15,34, embalagem com 400 g) e em terceiro, a marca Momento Mambo (R$ 14,98, embalagem com 400 g).

Agora, confira abaixo todas as avaliações das 10 marcas testadas e para ler a matéria completa com mais detalhes do teste, clique aqui.

AVIAÇÃO (R$ 14,79, embalagem com 400 g), bom para ser utilizado como recheios, o doce possui textura elástica e possui sabor de infância.

HAVANNA (R$ 39,63, embalagem com 420 g), foi o grande vencedor no ranking Paladar, classificado como saboroso e caramelizado. Perfeito para recheios por ser um produto mais firme.

ITALAC (R$ 17,73, embalagem com 350 g) categorizado como pouco granuloso, o produto é firme, bom para recheios e coberturas utilizando o bico de confeitar.

ITAMBÉ (R$ 16,78, embalagem com 395 g) na opinião dos chefes, o doce é pouco cremoso e muito adocicado, além disso classificaram a aparência como ressecada.

LA SERENÍSSIMA (R$ 15,34, embalagem com 400 g), o ganhador do segundo lugar surpreendeu os jurados com o sabor, além de ganhar pontos no aroma.

MAJESTIC (R$ 30,69, embalagem com 775 g) a textura não agradou os jurados, mas o sabor se destacou por ser semelhante ao produto artesanal.

MOMENTO MAMBO (R$ 14,98, embalagem com 400 g), a marca levou o terceiro lugar e agradou muito os jurados por ativar a memória afetiva com seu sabor de infância.

ROCCA (R$ 23,31, embalagem com 420 g), a textura do produto foi avaliada pra preparo de pudins.

TESOURO REAL (R$ 26,47, embalagem com 400 g), foi avaliado como muito doce, mas com boa cremosidade e aroma artificial.

VIÇOSA (R$ 33,16, embalagem com 400 g) um doce de leite leve e delicado, os jurados acharam agradável, mas muito doce.