Pão de fermentação natural faz bem para o intestino? Veja receita

Nada mais clássico para o café da manhã do que um pão. O alimento, considerado um dos mais antigos do mundo, é versátil e se estende em vários pratos da nossa culinária. Com diversas variedades, formatos e sabores, uma de suas versões que mais se destaca por sua série de benefícios é o pão de fermentação natural.

Além de ser uma alternativa bem famosa e recomendada por seu sabor e processo cuidadoso, o pão de fermentação natural também aparece como um alimento que faz bem à saúde e contempla o organismo ativamente.

Benefícios do pão de fermentação natural

Alimentos fermentados possuem compostos bioativos e fibras que ajudam no intestino saudável. O pão de fermentação natural, por sua vez, tem fibras que beneficiam a saúde intestinal e equilibram sua flora.

Além disso, o pão também tem prebióticos que alimentam os micróbios da flora intestinal e ajudam na manutenção do órgão. Confira aqui outros benefícios.

Pão de fermentação natural

Agora que você já sabe que o pão de fermentação natural irá contribuir com a sua flora intestinal, vamos prepará-lo em uma receita fácil? Você só vai precisar de alguns ingredientes e reservar um tempinho. Veja a receita completa.

Pão de fermentação natural não é difícil de fazer. Foto: Werther Santana/Estadão Foto: Werther Santana/Estadão

Dicas para a receita

Antes de colocar a mão na massa, é importante dar uma olhadinha em algumas dicas que vão aprimorar ainda mais o preparo. Para isso, separamos algumas orientações para você fazer um pão de fermentação natural perfeito! Clique aqui para ver as dicas.