O melhor pão na chapa de São Paulo em 2024

O pão na chapa conquista pela casquinha crocante e sabor suculento, ideal para acompanhar com um suco de laranja ou café pela manhã. Tradicionalmente encontrado em padarias, tornou-se uma categoria do Padocaria 2024, um concurso de reconhecimento importante no setor.

A Estado Luso, localizada Vila Paulicéia, conquistou o título de melhor pão na chapa de São Paulo, sendo, portanto, uma referência nessa produção na cidade. Em uma publicação no Instagram, a padaria revelou o prêmio e agradeceu ao público e ao time que atua no local.

TOP 3

PUBLICIDADE

A Estado Luso ficou em primeiro lugar com o melhor pão na chapa, mas outras padarias de São Paulo também apareceram no pódio. A Condessa Casa de Pães, em Santana, conquistou medalha de prata, enquanto a Arizona Pães, no Tucuruvi, fechou essa categoria.

Melhor pão na chapa com requeijão

Outra categoria do concurso é semelhante: a do pão na chapa com requeijão, que também é um clássico de padaria. A Arizona Pães ganhou medalha de ouro nessa categoria, seguida da Padaria Ceci e Estado Luso, respectivamente.

Padocaria 2024

PUBLICIDADE

O concurso é dividido em duas etapas. A primeira inclui uma votação on-line, que revela as padarias finalistas das cinco regiões da cidade. A segunda conta com a participação do público e elege as melhores opções em diferentes categorias.

No resultado de uma edição, uma padaria pode se destacar mais de uma vez. A Estado Luso, por exemplo, foi campeã da categoria pão na chapa, mas também ficou em segundo lugar com o melhor pão de fermentação natural e ocupou a terceira posição com o melhor café, por exemplo. Confira mais na matéria completa.

Leia também

Melhor café solúvel

Café e pão são duas categorias do Padocaria 2024 que formam uma combinação clássica que, inclusive, pode ser preparada em casa. Vale considerar o café solúvel, e você pode descobrir qual é o melhor do mercado para fazer uma refeição de qualidade.

PUBLICIDADE

Para essa descoberta, Paladar testou seis marcas de café solúvel disponíveis nas prateleiras e provou cada uma considerando critérios como sabor e aroma, elegendo apenas uma como campeã. Veja o teste completo.