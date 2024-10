Pão francês pode acabar? Entenda a previsão de especialistas

Todos os dias, 41 milhões de brasileiros comem pão francês, segundo dados divulgados pelo Sindicato dos Industriais de Panificação e Confeitaria de São Paulo (Sampapão). Mesmo com tanta popularidade, será que seu reinado pode estar ameaçado?

Também conhecido como pão de sal, cacetinho, ou o clássico pãozinho, o pão francês é tradição há muito tempo. Só em São Paulo são comercializados mais de 25 milhões do tipo todos os dias.

Do outro lado, o consumidor vem mudando padrões. A procura por pães artesanais, mais naturais e saudáveis, cresceu exponencialmente. Os tradicionais das padarias convencionais, como baguetes e brioches, também vem ganhando mais espaço à mesa.

Mesmo assim, hoje, nenhum outro pão ameaça a hegemonia do pão francês. Porém, o que vem preocupando os especialistas é a qualidade do pão francês encontrado hoje nas padarias. Para entender mais sobre esse panorama, leia a reportagem do Paladar.

Outro clássico da panificação e amados pelos brasileiros é o pão de leite. Há quem pense que fazer pão em casa é uma missão impossível, mas pode ser mais simples do que parece. É preciso seguir algumas dicas e respeitar o tempo de fermentação de cada preparo.

Esse pão de leite, em formato de bisnaguinha, é perfeito para os padeiros iniciantes. Melhor ainda, essa massa é super coringa e pode virar outros preparos, como o cinnamon rolls. Veja a receita, criada pela padeira Helena Mil-Homens, da St. Chico, aqui.