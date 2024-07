Especialistas revelam onde encontrar os melhores pães de forma artesanais de São Paulo

Uma rotina corrida requer alimentos práticos, e o pão de forma é um deles. Facilmente encontrado no mercado, ele oferece uma variedade de complementos para um lanche saboroso. Quando bem recheado, pode se tornar uma refeição completa, mas para isso é preciso escolher os melhores pães de forma artesanais.

Isso porque nem sempre este pão, vendido nos estabelecimentos, possui qualidade. Ele deve ser fresco, macio, leve e ter um sabor característico no paladar: tudo aquilo que o pão de forma artesanal proporciona em seu resultado final.

Para te ajudar nas escolhas, o Paladar separou uma lista que contempla sugestões de padarias de São Paulo que oferecem bons pães desse tipo artesanais:

Casa Trigo

Localizada na Vila Romana, esta padaria artesanal oferece pães de forma de diferentes sabores, como o de leite ou o integral. Eles são preparados com fermentação natural na casa, em que Felipe Osmo está à frente, e se tornam boas pedidas para quem deseja um bom pão de forma artesanal.

Padoca do Maní

A chef Helena Rizzo oferece, na Padoca do Maní, um pão artesanal de mandioca, assado em forma retangular, que é um dos destaques do cardápio. Esta produção combina com diferentes ingredientes disponíveis no estabelecimento, que também contempla outras opções para o café da manhã, lanches da tarde e jantar.

O pão artesanal de mandioca é uma das pedidas da Padoca do Maní Foto: Liríade/ Divulgação

Santú Padaria Artesanal

O pão de leite e o multigrãos são sugestões de pão de forma na Santú Padaria Artesanal, localizada em Perdizes. Eles passam por um processo de longa fermentação e utilizam ingrediente naturais na composição -como linhaça, gergelim, farofa de manteiga- para alcançarem o ponto ideal.

Faça você mesmo

Pão de forma artesanal

Agora que você sabe onde encontrar os melhores pães de forma artesanais de São Paulo, também pode tentar fazer a receita em casa. Ela é uma opção especialmente para quem gosta de desafios na cozinha, utiliza poucos ingredientes e é ideal para consumir com complementos especiais. Veja a receita completa aqui.

Pão de forma artesanal, feito com farinha de trigo, água e fermento biológico. Foto: Papoula Ribeiro