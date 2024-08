O que acontece se o pão for guardado de forma errada na geladeira?

Existem diversas técnicas para armazenar alimentos na geladeira de maneira eficiente. Nos dias de hoje, organizar a geladeira se transformou em uma espécie de ‘terapia’. No TikTok, por exemplo, o termo ‘fridgescaping’ ganhou popularidade, sendo visto como uma forma de arte que embeleza o interior das geladeiras.

No entanto, não basta apenas decorar a geladeira, colocando o leite em uma jarra de vidro estilosa ou a manteiga em um prato com formato fofo. É essencial armazenar os alimentos de maneira que prolongue sua durabilidade. Por exemplo, pães devem ser guardados de forma adequada para evitar que estraguem. No caso de legumes e verduras, a umidade é a principal inimiga. Por isso, uma dica prática é lavá-los, secá-los completamente e armazená-los em recipientes herméticos, prontos para o consumo.

Outro exemplo são os laticínios comprados no mercado, como iogurtes, leites UHT e queijos industrializados. Para garantir uma melhor conservação, é recomendável armazená-los na parte superior da geladeira, onde a temperatura é mais fria.

Como armazenar os pães corretamente?

O maior inimigo dos pães é o oxigênio. Por esse motivo, eles precisam ser guardadas de uma forma que fiquem bem velados. No caso dos pães industrializados, basta armazenar no saco plástico em que vieram e seguir a validade indicada na embalagem. Porém, o pão francês de padaria tem uma vida útil menor, se não for consumir no dia, congele-o em um saco bem fechado.

Além disso, pães de fermentação natural, vendidos em padarias artesanais, costumam durar mais do que os pães comuns. Quanto mais integrais e ricos em cereais, maior será sua durabilidade. No entanto, é importante não descuidar: se o pão for deixado desembrulhado, exposto ao ar livre ou armazenado na geladeira, ele tende a ressecar e endurecer rapidamente.

O pão endureceu? Veja o que fazer

Uma dica prática para reaproveitar o pão endurecido é umedecer levemente a mão e passar sobre a superfície do pão. Em seguida, leve-o ao forno bem quente por cerca de cinco minutos. Se o pão estiver muito duro e não congelado, será necessário hidratá-lo de forma mais intensa. Nesse caso, passe-o rapidamente sob água corrente, sem encharcar, e depois coloque-o no forno pré-aquecido. Confira mais dicas neste link.

Técnica japonesa para organizar

Além das técnicas mencionadas, você pode experimentar outras formas de organizar sua geladeira. No Japão, por exemplo, onde a redução do desperdício doméstico é um desafio constante, pesquisadores em Tóquio estão desenvolvendo e testando métodos simples para otimizar a organização da geladeira. Veja mais neste link.

Receita pão francês caseiro

Cesta de pães Foto: Art by Pixel/AdobeStock

Que tal experimentar fazer seu próprio pão francês em casa? A Sagrado Boulangerie compartilhou a receita perfeita para que seu pãozinho saia exatamente como deve ser, na medida certa e sem complicações. Veja o passo a passo completo neste link.