Qual é o melhor sorvete de creme do mercado?

O sorvete de creme, além de funcionar, por si só, como sobremesa ou um docinho no meio da tarde, sem precisar de complementos, é também um grande trunfo da confeitaria. Ou vai dizer que você consegue imaginar um petit gateau sem uma bola de sorvete de creme do lado? Idem para brownie, waffle, torta de maçã - você até pode encontrá-los sozinhos, mas um sorvetinho por tabela cai bem, vai? Por seu sabor neutro, ele vai bem com quase tudo. Isso quando não serve para salvar aquele bolo que passou tempo demais no forno e saiu ressecado: põe uma bola de sorvete de creme no prato que resolve. Quem nunca?

E já que ele é usado para incrementar (ou salvar) sobremesas, convém investir numa opção de qualidade para que ele consiga, de fato, cumprir com a sua função - afinal de contas, não adianta nada preparar um brownie perfeito e servir com um sorvete ruim.

Maioria dos sorvetes degustados pecou no dulçor excessivo e no uso de aromatizantes artificiais. Foto: FELIPE RAU

Opções para os consumidores não faltam, das tradicionais Kibon e Nestlé, por exemplo, a marcas das próprias redes de supermercado, a preços que vão de R$ 12 a R$ 80 o litro - e o que a experiência nos testes de Paladar mostra é que, nem sempre, a amostra mais cara é a melhor.

Por isso, organizamos uma degustação às cegas com sete marcas de sorvetes de creme, todas arrematadas em mercados (opções artesanais ou de lojas especializadas ficaram de fora) e sem toppings, ou seja, o sorvete não poderia ter gotas de chocolate, cookies ou qualquer outro penduricalho na massa.

Um júri de peso foi convocado para avaliar os produtos: Carolina Nannini, maestra gelatière da Carpigiani Gelato University, Fernanda Pamplona, gelataia da Albero dei Gelati, Paulo Rogério Bueno, sócio da Milk & Mellow (que produz 14 toneladas de gelato por mês) e gelataio formado em Bolonha, além da repórter que vos fala. Aspecto visual, aroma, sabor e textura foram os critérios levados em conta durante a prova.

Paulo Rogério Bueno, Carolina Nannini e Fernanda Pamplona (na foto) compuseram o júri juntamente com a repórter Danielle Nagase. Foto: FELIPE RAU

No geral, todos os sorvetes degustados pecaram no dulçor excessivo e no uso de emulsificantes e aromatizantes artificiais. Mas, ainda que “os sorvetes industrializados tenham muito a evoluir em qualidade de ingredientes”, como pondera Carolina, o consumidor consegue, sim, encontrar no mercado opções que são melhores que a média.

Confira a seguir o ranking da degustação e qual foi a marca que conquistou o cobiçado selo Paladar.

Quais as melhores marcas de sorvete de creme?

Qualitá Nestlé Kibon

As sete marcas na avaliação dos jurados, em ordem alfabética