Para que serve o chá de hortelã e como preparar; veja mais receitas

Com propriedades antioxidantes, analgésicas, digestivas e anti-inflamatórias, o chá de hortelã é cheio de benefícios. Com sabor e aroma refrescantes, a infusão com hortelã, também conhecida como menta, relaxa o corpo e a mente, saiba mais e conheça outras receitas, entre doces, salgadas e bebidas, para inserir no cardápio.

Benefícios da hortelã

Melhor amiga do intestino, as propriedades medicinais do hortelã melhoram a ação da microbiota intestinal, deixando as bactérias boas da região do cólon em melhor funcionamento. A hortelã também é um agente anti-inflamatório.

Seu consumo pode melhorar o trânsito intestinal e reduzir a formação de gases. A única contraindicação da hortelã é para quem sofre com refluxo, já que a hortelã relaxa a musculatura do trato digestivo. Leia mais sobre a hortelã e outras ervas clássicas em reportagem de Regina Célia Pereira, publicada na editoria de Saúde, do Estadão.

Receitas com hortelã

Chá de hortelã

Para o chá, basta ferver meio litro de água. Quando a água ferver, desligue o fogo e acrescente as folhas de hortelã, com quantidade a gosto. Quanto mais hortelã, mais potente ficará o sabor do chá. Tampe a panela e deixe infusionar por, aproximadamente, 10 minutos. O chá de hortelã fica bom tanto frio quanto quente.

Raspadinha de abacaxi com hortelã

Raspadinha de abacaxi Foto: Ana Bacellar

Tem dupla mais amiga do que o abacaxi e o hortelã? A parceria é perfeita para a digestão, os dois não precisam ficar isolados no universo dos sucos. Em receita da chef Heloísa Bacellar, do Na Cozinha da Helô, leva ambos para o mundo das sobremesas. A raspadinha de abacaxi com hortelã é leve, refrescante e perfeita para os dias de calor. São apenas 5 ingredientes no preparo, além de usar pouco açúcar, veja o passo a passo completo aqui.

Macarrão ao molho pesto

Pesto é um grande aliado na cozinha. Funciona como molho para massas, polentas e saladas, acompanha carnes, peixes e vegetais. O pesto original é o genovês, feito com manjericão, alho, azeite e nozes ou pinoles e um pouco de sal. Mas pesto não é só uma receita, é uma técnica – pestare, em italiano, significa socar no pilão. E isso quer dizer que, se você pilar juntos uma folha, uma noz e azeite, só para começar, pode chamar este molho de pesto.Confira como fazer o macarrão da foto, com pesto de rúcula, hortelã e gorgonzolaemais23 sabores de pesto, com suas sugestões de uso. Foto: Daniel Teixeira/Estadão

Quem pensa que macarrão precisa ser um prato pesado ainda não conheceu essa versão com pesto de hortelã. Para preparar, o passo a passo é igual ao molho tradicional, mas o manjericão é substituído por hortelã e rúcula, no lugar do parmesão, um pouco de gorgonzola e o pinoli italiano é trocado por nozes. Sabor único! Veja a receita aqui.

Suco de batata doce

Suco de batata doce com maracujá e hortelã Foto: Lucas Alves Deienno/Divulgação

Para um boom de vitamina C e fibras, o suco de batata doce é a pedida ideal. O nutricionista Lucas Alves Deienno compartilha a receita que mistura tubérculo cruo e sem casca, uma polpa de maracujá, folhas de hortelã e água gelada. O segredo está em bater bem por, aproximadamente, 1 minuto inteiro. Saiba mais.