O que esperar do ‘Cacau Park’, parque de diversões temático da Cacau Show

A empresa de chocolates Cacau Show anunciou nesta segunda-feira, 2, a construção de um parque de diversões temático de chocolate em Itu, São Paulo. A cidade fica a cerca de 100 quilômetros da capital paulista e a previsão é que o complexo fique pronto em 2027, como mostra a matéria de Ana Lourenço, no Estadão.

A promessa da marca é que o Cacau Park seja um dos principais parques da América Latina. Atualmente, o Beto Carrero, em Penha, Santa Catarina, é o maior.

Entretenimento e gastronomia

No total, o empreendimento terá 7 milhões de metros quadrados. A ideia é de que o parque seja um polo de entretenimento, gastronomia e experiências imersivas. O investimento previsto é de R$ 2 bilhões e são esperados 3 milhões de visitantes por ano.

“Em universos de parques nem sempre a gastronomia é o foco, e naturalmente nós, como Cacau Show, vamos caprichar nesse pedaço com parceiros e desenvolvendo marcas próprias”, afirma o fundador e CEO da rede de doces, Alexandre Costa.

As obras de terraplanagem já foram iniciadas e, a partir de janeiro, será feita a fundação. Além do início das obras para o parque, será inaugurado o Instituto Cacau Show Itu - organização social sem fins lucrativos que oferece atividades educacionais, esportivas, culturais e de formação para crianças e adolescentes de forma gratuita.

Atrações

O parque terá 50 atrações e entre as de maior destaque está a mais alta e rápida montanha-russa da América Latina. A estrutura será desenvolvida pela Vekoma, empresa responsável por 85% das montanhas-russas dos parques da Disney. O brinquedo terá 55 metros de altura, um quilômetro de extensão e atingirá 120 km/h em apenas cinco segundos.

Outra atração serão os carrinhos bate-bate em formato de Fusca, mesmo carro que Alexandre Costa utilizava para distribuir trufas e bombons de chocolate em 1988. O valor do ingresso ainda não está decidido, mas a intenção é ter um valor mais acessível.

Hotéis temáticos

Outro destaque do empreendimento são os hotéis temáticos. A ideia é que sejam mais de mil quartos, além de um City Walk - um bulevar a céu aberto com lojas e restaurantes temáticos. Ao todo, o projeto inclui, além do parque, um centro de convenções, condomínios residenciais, centro cultural e uma galeria de arte.

Vale destacar que a Cacau Show já conta com dois hotéis no interior paulista: Bendito Cacau Spa, em Campos do Jordão, e Bendito Cacau Family Resort, em Águas de Lindoia.