Veja receitas de 3 dos melhores bolos de chocolate do mundo

O TasteAtlas ranqueou os melhores bolos de chocolate do mundo e na lista estão receitas da Suécia, Itália e do Brasil, como o tradicional bolo de brigadeiro e as tortas italianas caprese e tenerina. Para que você não passe vontade, o Paladar preparou um guia dessas receitas. Confira abaixo:

Bolo de brigadeiro

Bolo de brigadeiro Foto: Leo Feltran/ Divulgação

O bolo de brigadeiro é um preparo tradicional brasileiro e que é muito popular em festas de aniversário. Ele consiste em três camadas de massa macia e úmida, com recheio e cobertura de brigadeiro.

A massa é feita com açúcar, óleo, ovos, farinha, cacau em pó, fermento em pó e leite. Em seguida, o bolo é montado, coberto com a calda e decorado com granulado de chocolate em todos os lados. Veja a receita completa.

Torta caprese

Torta caprese Foto: Mônica Quinta

A torta caprese é um bolo de chocolate amargo feito sem farinha. É uma especialidade da ilha italiana de Capri e consiste em chocolate amargo, ovos, açúcar, amêndoas e manteiga. A receita é caracterizada por sua textura densa de chocolate e uma camada de açúcar de confeiteiro por cima.

O bolo é frequentemente acompanhado de morangos ou framboesas e você também pode adicionar uma uma bola de sorvete de baunilha ao lado, como costuma ser servido nos restaurantes. Veja a receita completa.

Torta tenerina

Torta tenerina Foto: Gabriela Biló|Estadão

Os chefs pasteleiros de Ferrara criaram a Torta tenerina no início dos anos 1900 para homenagear Elena Petrovich, a rainha de Montenegro e esposa do rei italiano Vittorio Emanuele III. O nome da receita se traduz em bolo macio, e com apenas cinco ingredientes - chocolate, manteiga, ovos, açúcar e amido de milho - esta sobremesa é um sucesso, reconhecida como um dos melhores bolos de chocolate do mundo. Ela possui uma leve crosta, parecida com merengue, com o interior macio de chocolate. Veja a receita completa.