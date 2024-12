No 6º episódio do MasterChef Confeitaria, exibido nesta quinta-feira, 05, Patrick foi eliminado após não conseguir replicar a sobremesa Contra o Tempo, criada pelo chef Diego Lozano.

O episódio trouxe desafios criativos e técnicos, incluindo bolos realistas que imitam objetos. Confira mais detalhes abaixo de como foi o episódio.

Primeira prova: bolos que imitam objetos

Na primeira prova, os confeiteiros foram desafiados a criar bolos que imitassem objetos do dia a dia, como abajures, bonsais e almofadas. Os participantes foram divididos em duas duplas — Patrick e Matheus, Digo e Well — e um trio, composto por César, Walkyria e Luísa.

Assim, Patrick e Matheus optaram por retratar velas, Digo e Well decidiram reproduzir um tênis, enquanto o trio formado por César, Walkyria e Luísa escolheu um bule e uma xícara.

PUBLICIDADE

A prova trazia ainda duas exigências obrigatórias: primeiro, o bolo precisava ter uma camada de geleia; segundo, os sabores de pimenta vermelha, morango e frutas vermelhas tinham de ser utilizados.

Como o Cesar foi campeão da prova de eliminação do programa exibido na terça-feira, 03, o confeiteiro teve a prerrogativa de reorganizar a formação dos grupos e selecionar os sabores de geleia que cada um deles deveria trabalhar.

Os jurados Erick Jacquin, Helena Rizzo, Henrique Fogaça e Diego Lozano avaliaram cada detalhe das criações, levando em conta criatividade, técnica, sabor e sensação.

Com isso, o trio, formado por César, Walkyria e Luísa, subiu ao mezanino e garantiu sua permanência no reality, enquanto os demais participantes seguiram para a prova eliminatória.

PUBLICIDADE

Prova eliminatória

Na segunda etapa, a prova foi de reprodução. Os confeiteiros participaram de uma aula especial com o chef Diego Lozano, que apresentou sua receita exclusiva, Contra o Tempo.

O preparo exigia um domínio técnico considerável, e a cocção da massa choux, em especial, se mostrou um momento de tensão entre os competidores. Após a demonstração do chef, eles precisaram replicar fielmente cada etapa da receita.

Durante a execução, Patrick quase abandonou o desafio ao não conseguir preparar a massa choux. Ainda assim, ele decidiu seguir em frente e entregou sua versão da sobremesa sem o elemento.

PUBLICIDADE

No momento da avaliação, Digo, visivelmente emocionado com a situação de Patrick, ressaltou que o colega não podia desistir, já que em breve seria pai. O comentário comoveu todos, que reagiram com aplausos.

Após análise, o chef Diego Lozano foi direto: “Chego à conclusão de que nenhum de vocês, de fato, representou a sobremesa original. Então hoje, não tem melhor”. Com isso, o competidor que deixou a competição foi Patrick.

Onde assistir ao MasterChef Confeitaria?

O programa é exibido na Band às terças e quintas, às 22h30, com transmissão simultânea pelo Band.com.br e no aplicativo Bandplay. O episódio também é disponibilizado no canal oficial do MasterChef no YouTube e exibido às sextas-feiras, às 19h, no Discovery Home & Health e na Max.

Relembre o 5º episódio

PUBLICIDADE

No episódio anterior, os confeiteiros enfrentaram desafios técnicos envolvendo esculturas de chocolate e ingredientes exóticos. Na prova eliminatória, Juliete foi eliminada por não destacar o ingrediente exótico em sua sobremesa.