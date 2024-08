Pimenta brasileira entra no ranking das melhores do mundo: conheça benefícios e receita exclusiva

A pimenta é amada por muitos por realçar sabores em diversos pratos. Elas possuem inúmeras variedades e intensidades de picância, e nesse vasto universo uma pimenta brasileira se destacou entre as melhores pimentas do mundo em um ranking internacional: o TasteAtlas.

Trata-se da pimenta malagueta, que conquistou o 20º lugar com 4,0 estrelas do total de 5 e trouxe para o país um destaque gastronômico. Ela é descrita pelo site como uma variedade com coloração vermelha brilhante e tamanho médio, podendo ser utilizada em sopas, pratos com aves, condimentos e ensopados (aprenda uma receita abaixo)

Jardim da loja Andrea Araujo, criado pela paisagista Luciane Wertheim, com pimenta malagueta. Foto: ROGERIO ASSIS/AE Foto: Rogerio Assis/AE

3 melhores pimentas do mundo

A pimenta brasileira ficou entre as 50 melhores do mundo no 20º lugar, mas pimentas de outros países conquistaram as primeiras colocações nessa classificação. Os destaques foram: Pementos de Padrón (Espanha), em terceiro lugar; Aji amarelo (Peru), em segundo lugar; Ají limusine (Espanha) em primeiro lugar.

Receita com pimenta

Molho de pimenta malagueta

Um molho de pimenta pode intensificar diversas receitas, especialmente para quem gosta de picância nos pratos. Essa receita fácil de molho de pimenta malagueta fica pronta em quatro passos, destacando a marcante pimenta, que ficou entre as melhores do mundo, nos ingredientes. Veja a receita completa aqui.

Molho de pimenta malagueta Foto: Roberto Seba

Pimenta faz bem para a saúde?

Lendo sobre as melhores pimentas do mundo e seus usos, a dúvida que pode surgir é se ela faz bem para a saúde. Segundo a matéria de Regina Célia Pereira ao Estadão, na editoria Saúde, os diferentes tipos de pimenta, desde que consumidos com moderação, podem conter compostos benéficos para o organismo.

Especificamente falando sobre a pimenta malagueta, ela pode estar associada a ação antioxidante no organismo, devido a um composto chamado licopeno, além da redução de riscos a saúde cardiovascular.