Pipoca coberta com chocolate viraliza nas redes; veja onde encontrar e como fazer

Uma pipoca coberta com chocolate viralizou nas últimas semanas nas redes sociais após as filhas de Virginia Fonseca e Zé Felipe, Maria Alice e Maria Flor, aparecerem comendo o doce, que custa cerca de R$ 165.

A viralização aconteceu depois da influenciadora publicar um vídeo nos nos stories do Instagram em que as crianças de 3 anos e 1 ano abrem a pipoca. O doce chamou a atenção dos seguidores e muitas pessoas passaram a comprar para experimentar ou tentar reproduzir a receita em casa, já que o preço é um pouco elevado.

Como surgiu a ‘pipoca das Marias’?

A “pipoca das Marias”, como ficou conhecida, é da marca Chocolat Du Jour, e é vendida na lata com 310 gramas. Com o boom nas mídias sociais, uma das sócias da empresa, Patrícia Landmann, gravou um vídeo explicando que a pipoca já existe há mais de duas décadas e a ideia de comercializar a pipoca surgiu de um imprevisto.

“Na verdade, ela foi feita a partir de um problema que a gente tinha.... A partir desse problema, se a gente devolvesse as latas, o fornecedor não ia mais nos atender. Então pensamos: ' e se a gente colocasse pipoca nas latas?’. A ideia parecia maluca, só que aí cobrimos a pipoca doce com o nosso chocolate e ficou incrível”, disse.

Influenciadores experimentam e reproduzem pipoca

O influenciador Lucas Rangel, assim como outras pessoas, fez um vídeo experimentando a “Pipoca das Marias” e aprovou o doce. “Vou te contar que as Marias estão ligadas, viu? Você come uma, come outra. Na hora que você vê, comeu tudo”, afirmou ele.

Após se apaixonar pela pipoca, Rangel também tentou reproduzir a receita em casa. “Fiz a pipoca de R$ 170 das Marias! Pediram, está aí”, escreveu no post.

Receita de pipoca de chocolate simples

Pipoca de chocolate. Foto: sriba3/AdobeStock

Uma versão mais simples da pipoca coberta com chocolate e que pode ser feita em minutos, essa receita leva milho de pipoca, chocolate, açúcar e leite em pó. Não é a “pipoca das Marias”, mas também é deliciosa. Veja a receita completa.