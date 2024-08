Pizzarias paulistas estão entre as 10 melhores da América Latina segundo guia

Uma pizza aos finais de semana é sempre uma boa pedida. E São Paulo abriga pizzarias que oferecem essas iguarias com muita qualidade, dignas de reconhecimento pelo 50 Top Pizza em 2024. Quatro pizzarias paulistas estão entre as dez melhores da América Latina, ganhando destaque internacional com produções autênticas do Brasil.

O guia considera a opinião de inspetores anônimos, que são encarregados de reunir dados de pesquisas para visitar e avaliar as pizzarias selecionadas por meio de critérios como qualidade, atendimento, sabor da massa e outros.

O ranking contemplou pizzarias situadas em diferentes países da América Latina, e vale o destaque para o primeiro lugar, com a ‘‘medalha de ouro’', ocupado pela Leggera Pizza Napoletana, conforme divulgado por Matheus Mans.

Além dela, outras três pizzarias paulistas aparecem no top 10 do guia italiano, e a pizzaria Ferro e Farinha, do Rio de Janeiro, também destacou o Brasil em nono lugar nessa classificação.

10 melhores pizzarias da América Latina

Leggera Pizza Napoletana - São Paulo (Brasil) QT Pizza Bar - São Paulo (Brasil) Ti Amo - Adrogué (Argentina) A Pizza da Mooca - São Paulo (Brasil) Allería - Providencia (Chile) Ardente - Cidade do México (México) Pizzaria Unica - São Paulo (Brasil) Imilla Alzada - La Paz (Bolívia) Ferro e Farinha - Rio de Janeiro (Brasil) Pizzaria Napoletana - Buenos Aires (Argentina)

