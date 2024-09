Pode comer semente de abóbora com casca?

As sementes de abóbora são deliciosas e cheias de benefícios nutricionais. Muitos, ao comprar o legume, jogam fora, mas são 100% comestíveis! Para quem busca uma alimentação saudável com receitas simples, elas são uma excelente opção.

Se você começar a inserir a semente na sua dieta, pode surgir a dúvida: posso comer a semente mesmo com a casca? A resposta é sim! Não há problema em comer semente de abóbora com casca.

Ainda sim, muitas pessoas preferem removê-las antes de comer ou já comprar as sementes em mercados sem casca. As sementes de abóbora sem casca, também conhecidas como pepitas, são mais suaves e fáceis de digerir.

As sementes de abóbora, com casca ou sem, dão um toque especial para pratos comuns, como em saladas, ou podem brilhar sozinha em petiscos. Assada com páprica, azeite e sal, ela se torna tira-gosto extremamente nutritivo.

Semente de abóbora torrada Foto: Bianca Gonçales de Oliveira/ Arquivo pessoal