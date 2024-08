Pode tomar leite todos os dias? Conheça os benefícios do alimento

O leite, que nos acompanha desde o nascimento, continua sendo importante na vida adulta, apesar das dúvidas sobre seus possíveis efeitos negativos. Em entrevista ao Paladar, as nutricionistas Thaís Barca e Caroline dos Santos explicam os benefícios do leite para a saúde e esclarecem se é seguro tomar leite todos os dias. Saiba tudo sobre leite na matéria de Helena Gomes.

Leite todos os dias

A verdade é que não existe um período ideal para tomar leite. Mas, no caso das crianças, o cálcio e suas fontes de vitamina são necessárias, portanto, é interessante oferecer leite todos os dias. Já no caso dos adultos, uma boa ideia é usar o leite em receitas proteicas para garantir o consumo dos nutrientes presentes no alimento.

Benefícios do leite

O leite é rico em proteínas de alto valor biológico, vitaminas e minerais que fornecem diversos benefícios ao corpo humano. De acordo com as nutricionistas, para as crianças o alimento é essencial, pois é uma ótima fonte de cálcio, contribuindo principalmente para a saúde óssea.

Para os adultos também é uma boa opção, já que ajuda a previnir a osteoporose, auxilia no processo de emagrecimento, favorece o ganho de massa muscular, gera mais saciedade, previne o surgimento da xeroftalmia (doença ocular associada à deficiência de vitamina A presente no leite), fortalece a imunidade e ajuda na cicatrização.

Quem não pode tomar leite?

Mesmo com tantos benefícios, há pessoas que precisam tomar cuidado com o alimento. Crianças e adultos que têm intolerância à lactose e alergia podem piorar o quadro de inflamação intestinal quando consomem a bebida, o que pode causar sintomas como dor na barriga, diarreia ou constipação, excesso de gases, distensão abdominal, cólicas, além de piora do quadro de rinite e sinusite ou coceira na pele.

Qual o melhor leite de amêndoas do mercado?

Seja por escolha alimentar ou por algum tipo de restrição à lactose, algumas pessoas não costumam tomar leite todos os dias e muita gente prefere consumir o leite vegetal. Um dos mais populares é o leite de amêndoas e, de olho nessa preferência do consumidor, o Paladar resolveu testar oito marcas do produto mais encontradas nos supermercados. Ao final do teste, os jurados convidados elegeram A tal da castanha como a marca que apresentou o melhor leite de amêndoas. Veja o ranking completo aqui.