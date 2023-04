Qual o melhor leite vegetal de amêndoas do mercado?

Uma das juradas compara dois dos leites vegetais de amêndoas testados por Paladar Foto: ALEX SILVA/ESTADAO

Seja por opção alimentar ou por algum tipo de restrição à lactose, muita gente encara o leite vegetal como uma boa escolha nas prateleiras do supermercado. Fazer sua própria receita em casa, claro, segue como a melhor das escolhas. Sempre bom lembrar... Nas versões prontas para beber são muitos os ingredientes-base: leite de arroz, de aveia, à base de ervilhas, de castanhas. O de amêndoas é o que mais se encontra para comprar. Por isso, Paladar convidou um time de 5 jurados para avaliar 8 marcas de leite de amêndoas, todos com a especificação no rótulo de não conter açúcar na lista de ingredientes.

A partir da esq.: Brundo Cindicic, do Olga Ri; Patrícia Helú, chef do Caracola; a nutricionista Edvânia Soares; Luana Budel, da Le Cordon Bleu e Paulo Lemos, da Lano Alto Foto: ALEX SILVA/ESTADAO

Patrícia Helu, chef do restaurante Caracola; Bruno Sindicic, Edvânia Soares, nutricionista; Luana Budel, coordenadora acadêmica do Diploma em Plant Based do Le Cordon Bleau e Paulo Lemos, da Lano Alto, se reuniram no restaurante Olga Ri, em São Paulo, para avaliar quesitos como sabor, densidade, coloração do produto e conteúdo apontado nas descrições da embalagem.

“Me supreendi bastante com a rotulagem nutricional; por mais que a indústria venha se aprimorando, ainda tem muitos ingredientes listados em cada leite vegetal”, explica a nutricionista Edvânia Soares - que aponta uma lista de ingredientes enxuta, que resulta em um produto mais puro, como a ideal.

Teste às cegas

Detalhe dos copinhos com leite que cada um dos jurados recebeu para o teste realizado às cegas Foto: ALEX SILVA/ESTADAO

Como todo teste de Paladar, os jurados não tiveram acesso às embalagens dos produtos. A experiência foi realizada às cegas, com cada um dos leites servidos individualmente ao convidados em copinhos de papel numerados. Depois de analisarem características como sabor e densidade de cada leite, eles receberam fichas com a lista de ingredientes de cada uma das marcas, também sem a revelação dos nomes.

“Quando pensamos em leites industrializados, as expectativas são baixas...”, conta Luana Budel, do Le Cordon Bleau. “A maioria dos leites me pareceu muito doce, o que limita o leque de produções que você pode fazer na cozinha, um preparo salgado, por exemplo”.

Sem açúcar, pero no mucho...

Todos os produtos avaliados apontavam na embalagem que não continham açúcar. Na avaliação dos ingredientes listados no rótulo, porém, dois deles apresentavam um açúcar disfarçado: a maltodextrina.

Patrícia Helú chegou com a expectativa de provar mais leites gostosos: “Provamos 8 leites e 2 eram bons, muitos intragáveis, alguns com a aparência estranha outros com sabor muito artificial, alguns que diziam não ter açúcar no rótulo e tinham...”

A maioria dos produtos avaliados também apontava pasta de amêndoas na composição. Poucos continham a amêndoa pura. A nutricionista Edvânia explica a diferença básica entre os ingredientes: “A pasta de amêndoas tem mais gordura, então ela pode deixar um residual mais para o amargo, enquanto a amêndoa deixa um sabor mais característico, dispensando a adição de aromatizantes ao leite”.

Paulo Lemos, da Lano Alto, se surpreendeu positivamente com marcas que não tentam parecer leite de vaca, mas sim que valorizam o ingrediente vegetal, nesse caso o sabor de amêndoas. Bruno Cindicic concorda com Paulo: “Alguns leites que eu gostei têm um sabor mais característico da amêndoa”.

Abaixo você confere o ranking das três marcas melhor avaliadas pelos jurados e, na sequência, a lista dos leites avaliados, com as devidas considerações, em ordem alfabética.

OS MELHORES LEITES VEGETAIS DE AMÊNDOAS DO MERCADO

PRIMEIRO LUGAR – A tal da castanha

SEGUNDO LUGAR - Ades

TERCEIRO LUGAR – Nature´s Heart

As 8 marcas avaliadas pelos jurados no teste de leites vegetais de amêndoas Foto: ALEX SILVA/ESTADAO

As 8 marcas avaliadas pelos jurados, listadas em ordem alfabética

