O matcha se tornou a bebida da moda há algum tempo e diversos estabelecimentos apostam no sabor para agradar os clientes, seja na forma mais tradicional, como matcha latte, mas também em outros produtos alimentícios, como sorvete. A popularidade é tanta, que no último dia 10 de agosto, São Paulo ganhou a primeira loja especializada em matcha.

Matcha Minka

As fundadoras Fabiana Ikawa e Débora Taira. Foto: Leo Martins/Estadao

As empresárias Fabiana Ikawa e Débora Taira acabam de abrir a primeira casa especializada em matcha na capital paulista. Localizada no bairro da Liberdade, a Matcha Minka usa o incensado pó de chá verde para preparar lattes, sorvete do tipo soft, bolo chiffon, gelatina e choux cream, entre outras receitas. Para saber tudo sobre o estabelecimento, leia a matéria de Fernanda Meneguetti.

Matcha japonês

A loja trabalha com um tipo especial de matcha, que vem direto Japão para integrar os produtos. Fabiana passou meses negociando com Yamacho Meicha, produtor secular de matcha de Shizuoka, província japonesa que abriga o monte Fuji e a principal produção de chá. “Japonês é muito desconfiado, mas a gente já tinha testado dez matchas e esse era o mais especial, gastei todo o japonês que eu sabia para convencê-lo a exportar para nós”, contou a empresária ao Paladar.

Premiado em Tóquio por sua qualidade, o matcha escolhido é classificado como premium. “Ele é plantado no sombreamento para desenvolver mais clorofila e, quando começa a crescer, tem mais vitaminas e concentra todos os benefícios”, destaca Débora.

Sorvete de matcha

Um dos produtos que prometem ser queridinhos da loja especializada em matcha é o sorvete da casa, que pode ir na casquinha (R$ 20), no parfait - espécie de sundae exagerado, que leva doce de feijão, gelatina e bolo de matchas caseiros, iogurte grego, mochi, flocos de milho e praline de castanha-de-caju (R$ 37) - e integrar o matcha latte no chamado float (R$ 30).

