Ponto Nero lança espumante exclusivo de edição limitada na ProWine 2024; conheça

A ProWine 2024, uma feira de vinhos e destilados da capital paulista, começou nesta terça, 1º, com duração até quinta, 3, recebendo marcas importantes do setor. Para esta edição, a Ponto Nero, marca do Grupo Famiglia Valduga, apresentará três lançamentos na feira, entre eles um de edição limitada, chamado de Enjoy Riesling Renano.

Enjoy Riesling Renano

O Enjoy Riesling Renano é um espumante elaborado pelo método charmat, com um rótulo que reflete o seu interior, possuindo coloração amarelo palha e tons esverdeados e dourados.

Ele se destaca pela acidez, pontos cítricos, florais e de especiarias, além de um aroma que relembra abacaxi, pêra e limão: um conjunto fresco, delicado e sofisticado, combinação perfeita com risotos e frutos do mar.

Para Eduardo Valduga, superintendente do Grupo Famiglia Valduga, essa bebida proporciona uma experiência completa de degustação. ‘’Desde a identidade visual até o brinde’', menciona.

Linha Live

O Enjoy Riesling Renano é um lançamento de edição limitada, mas a Ponto Nero também apresenta outros rótulos na feira, inclusive de uma nova categoria: o Live Zero Álcool e o Ponto Nero Live Dream Brut, da linha Live.

A proposta é apresentar bebidas que sejam mais naturais, tornando-os também mais leves no paladar. O Ponto Nero Live Zero, por exemplo, se diferencia por não ter álcool na composição, englobando um público maior

Onde encontrar?

Ficou com vontade de experimentar alguns desses espumantes? Encontre os produtos da Ponto Nero no e-commerce do Grupo Famiglia Valduga, além das lojas especializadas que estão espalhadas por todo o país. Caso prefira comprar presencialmente, consulte a loja física mais próxima pelo Localizador de Produtos Ponto.