Casa Valduga lança vinho para celebrar a Páscoa

A Casa Valduga, do Grupo Familgia Valduga, lançou um vinho especial para celebrar a Páscoa deste ano. O rótulo chega para completar a categoria Naturelle da marca.

O Casa Valduga Naturelle Reserva Branco é feito com uvas selecionadas e colhidas manualmente do terroir Serra do Sudeste (RS) e maturou por quatro meses em barricas de carvalho. Elaborado com as varietais Chardonnay e Gewurztraminer, o rótulo apresenta sabor marcante, equilibrado e muito persistente.

Este vinho branco meio seco tem coloração amarelo-esverdeado, brilhante e viva. Apresenta aroma intenso, traz nuances de frutas tropicais, como manga, mamão papaia e lichia, mas também tem toques cítricos no licor, além de remeter a amêndoas, mel e chás de ervas finas.

O Casa Valduga Naturelle Reserva Branco harmoniza com muitos pratos típicos da época de Pácoa, como doces, frutas cristalizadas, sobremesas e pratos leves. O novo rótulo já está disponível no e-commerce do Grupo, além das lojas especializadas de todo o Brasil.