Por que o preço do cacau está tão alto?

O mercado do cacau enfrenta uma situação desafiadora, marcada por uma expressiva alta nos preços ao longo do último ano. Em 2023, o valor da tonelada do cacau não ultrapassava os US$ 4 mil. No entanto, em abril de 2024, o preço disparou, alcançando US$ 11,6 mil. Essa escalada reflete mudanças significativas no cenário econômico global e pressiona toda a cadeia produtiva do setor, como aponta a matéria do Matheus Mans, repórter do Paladar.

De acordo com entrevistados ouvidos pelo veículo, um dos motivos para esse aumento no preço do cacau envolve a produção da África que foi afetada por causa do aquecimento global. Isso porque os cacaueiros precisam de “sombra e água fresca” para dar bons fruto. Mas, com o aumento de temperatura deixou o processo estarrecido. Outro motivo que atrapalhou a produção foi a praga da vassoura-de-bruxa.

Como fica a demanda?

Daniel Dantas, gerente de produção da Dengo Chocolates em Ilhéus, explicou que existem diferentes versões da planta. “De quem vende, de quem produz. Mas o que acontece é uma alta demanda por cacau e não tem produção para suprir isso”, começou. “A África, que é a maior produtora de cacau do mundo, está em um momento muito difícil. E aí o preço subiu por não ter cacau”, continuou.

Do outro lado, a Europa pressiona por mais cacau, que não existe. Os países produtores, Costa do Marfim e Gana simplesmente não conseguem entregar, por exemplo. “Gana e Costa do Marfim, juntos, produzem cerca de 78% de todo o cacau do mundo”, diz Raimundo Mororó, da Mendoá. “Se algo acontece nesses países, afeta o preço no mundo”.

Cacau da plantação da Mendoá, em Ilhéus Foto: Lucas Andrade/Chocolat Festival/Divulgação

