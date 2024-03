Saiba como a alta do cacau pode afetar o preço do chocolate nesta Páscoa

O preço do chocolate deve atingir um novo patamar em breve com a alta do cacau, que teve o maior aumento em 40 anos.

Na última segunda-feira, 25, o preço do cacau chegou a US$ 9.660,00 na Bolsa de Nova Iorque, que serve de parâmetro para os valores praticados no Brasil. Esse valor é mais que triplo do preço de um ano atrás e quase 50% acima da última alta recorde, em julho de 1977.

Apesar da disparada do preço afetar fábricas de chocolate e o consumidor final, os produtores de cacau estão radiantes, pois esse aumento beneficia muito seus bolsos.

Ao Estadão, o produtor Adilson José Almeida, que possui fazenda em Jitaúna, no sul da Bahia, disse que “esse é o preço dos sonhos”. “Minha mãe conta que lá por 1977, era US$ 7 mil a tonelada. E que com 200 arrobas dava para comprar uma caminhonete nova!”, afirmou.

Segundo as previsões de institutos e análises de economistas, Adilson e os outros 93 mil produtores de cacau do país podem ficar tranquilos, pois a tendência é que os preços altos devem permanecer por um longo período.

O economista Caio Augusto, da Terraço Econômico, afirma que só na próxima safra pode haver uma redução no preço, no segundo ou terceiro trimestre de 2025.

