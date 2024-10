Por que você deve parar de usar sal grosso na picanha?

A picanha é uma das carnes mais adoradas nos churrascos brasileiros, e o sal grosso sempre foi o tempero tradicional. Mas será que essa escolha é realmente a melhor?

Com o avanço das técnicas de churrasco e o refinamento do paladar, muitos especialistas começaram a sugerir outras formas de temperar a carne, afirmando que o sal grosso pode não ser o mais indicado para realçar o sabor da picanha.

O problema do sal grosso na picanha

Embora seja o tempero mais comum no churrasco, o sal grosso pode não proporcionar o melhor resultado para a picanha. Por ser uma carne macia e suculenta, ela não precisa de uma grande quantidade de sal para realçar seus sabores.

O problema do sal grosso está na sua irregularidade: os cristais grandes nem sempre se distribuem de maneira uniforme na carne, o que pode deixar algumas partes mais salgadas que outras. Além disso, o sal grosso pode retirar uma quantidade maior de sucos naturais da carne, o que acaba afetando a suculência final.

O sal ideal para temperar a picanha

Ao contrário do sal grosso, o flor de sal ou o sal de parrilla têm granulações menores, que aderem melhor à superfície da carne, proporcionando uma distribuição mais uniforme do tempero. O sal de parrilla, utilizado em churrascos argentinos e uruguaios, é especialmente recomendado para cortes como a picanha, pois dissolve rapidamente e realça o sabor sem desidratar a carne.

Outro ponto importante é que, com o sal de parrilla, é mais fácil controlar a quantidade de tempero, evitando exageros e preservando o sabor natural da picanha.

Técnicas alternativas para um churrasco perfeito

Além de substituir o sal grosso, existem outras técnicas que podem melhorar o preparo da picanha no churrasco. Uma dica é não furar a carne com garfos ou espetos, pois isso faz com que os sucos escapem e a carne perca parte de sua suculência.

Outra sugestão é selar a carne em fogo alto rapidamente e depois deixá-la assando em uma temperatura mais baixa, garantindo uma crosta externa crocante e um interior macio e suculento. E claro, lembre-se de deixar a carne descansar por alguns minutos antes de fatiá-la, para que os sucos se redistribuam.

Por fim, ainda que o sal grosso seja uma tradição nos churrascos, vale a pena experimentar o sal de parrilla ou o sal fino para perceber a diferença no sabor e na textura da picanha. O uso de um sal mais refinado pode transformar sua experiência de churrasco, elevando a qualidade do prato sem esforço.

