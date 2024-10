Como não deixar a picanha dura no churrasco?

A picanha é a estrela do churrasco, caracterizada pela camada de gordura que naturalmente garante sabor, suculência e maciez. Pela sua popularidade, vale entender como prepará-la para explorar seu potencial e fugir de uma picanha dura.

Para essa tarefa, o Paladar consultou Paula Labaki, chef e pitmaster à frente da Labaki Deli Shop, e Bruno Panhoca, pitmaster especialista em BBQ Americano da Rac-Coon Smoke House, que deram dicas de como preparar a picanha:

Qual a temperatura?: posicione a grelha e a brasa em uma distância razoavelmente curta e mantenha a temperatura do fogo de média para alta durante o preparo. Qual sal usar na picanha?: os especialistas não recomendam usar sal grosso na picanha, porque pode prejudicar a textura da peça e enfraquecer seu sabor. O ideal é apostar em salpicar flor de sal na carne apenas após o seu corte. Tem que tirar a gordura da picanha?: a gordura é parte essencial da picanha, por isso não é necessário retirá-la. Prepare a carne grelhando primeiro sua gordura até ficar dourada, mas tome cuidado para não queimar e deixar um gosto amargo. Qual o ponto certo da picanha?: a picanha deve estar ao ponto para realçar suas características. Para descobrir se chegou a esse ponto, faça um corte na carne enquanto ela está grelhando e procure pelo interior rosado.

Manual da picanha

Além de descobrir como garantir a maciez e o sabor da picanha, sem deixar essa carne dura, você também pode saber mais da origem da peça, como identificar sua qualidade, receitas com essa carne (veja também mais abaixo) e muito mais, conforme a indicação de especialistas. Confira o manual da picanha.

PUBLICIDADE

Receitas com picanha

Bolinho de picanha

Aproveite que agora você sabe preparar a picanha e teste também receitas com esse corte bovino em casa. Esse bolinho de picanha é um pestico saboroso que dá para servir amigos e familiares. Veja a receita completa aqui.

Bolinho de picanha é uma delícia e fica ideal se servido como entrada, mas também pode ser consumido como refeição principal. Foto: Mário Rodrigues Júnior

Picanha ao molho gorgonzola

PUBLICIDADE

O grande destaque dessa receita fácil é a picanha, mas essa peça se torna ainda melhor com o molho gorgonzola por cima. Inclusive, esse molho não é nada complicado de preparar. Veja a receita completa aqui.

Veja também: manual do churrasco

A picanha é parte desse evento tipicamente brasileiro, e você pode incluir ela e outras peças de carne, assim como contar com sugestões de técnicas de preparo, acompanhamentos adequados, bebidas que criam ótimas combinações no paladar e muito mais. Confira no manual completo como planejar o churrasco perfeito.