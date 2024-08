Por que devemos evitar comer em frente da TV?

Antigamente a refeição era um momento considerado até mesmo sagrado. Era aquela hora do dia em que as famílias se reuniam e conversavam sobre o seu dia. Atualmente, quase ninguém fala, apenas o som da TV ou do celular repercutem as ondas sonoras dos ouvindo daqueles que estão tão exaustos quanto famintos.

Contudo, não é de hoje que as pessoas se voltam para o entretenimento na hora de comer. Nos Estados Unidos, por exemplo, o “jantar de TV” já dominava as casas americanas desde os século XX. Segundo a BBC News esse termo é um conceito que traz imagens de uma refeição processada, cheia de sal e aditivos, comida equilibrada no seu colo enquanto está sentado no sofá.

O ato de comer em frente da TV começou a chamar atenção de cientistas e algumas pesquisas revelaram que se alimentar dessa forma traz consequências na vida das pessoas.

Como, por exemplo, a obesidade. Para se ter uma ideia, comer enquanto assiste Televisão faz a pessoa perder a “atenção” do que está comendo. Dessa forma fica distraída e acaba comendo mais do que deveria. Fora que sentar no sofá e dar play na sua série se torna um hábito que juntamente ao lado da falta de exercícios, cria um comportamento sedentário.

Além disso, há também pesquisas sugerindo que as pessoas não se lembram do que comeram, quando consomem alimentos em frente à TV e lutam para estimar com precisão a quantidade digerida , o que pode significar que comerão mais depois.

PUBLICIDADE

Uma pesquisa realizada pelo Instituto Holandês de Pesquisa Social, descobriu ao realizar uma comparação de que os dias onde as pessoas comiam assistindo TV apresentavam um tempo total gasto muito maior do que as que comiam sem estar com a televisão ligada. Isso indica que, devido à distração, elas não perceberam o quanto estavam consumindo.

Qual comida é a vilã?

(Não usar depois da publicação. Em caso de dúvidas, falar com Foto) Unhealthy products. food bad for figure, skin, heart and teeth. Assortment of fast carbohydrates food with fries and cola Foto: beats_/Adobe Stock

Os alimentos ultraprocessados apresentam sua parcela de culpa na vida das pessoas que comem em frente da TV. Segundo Fernanda Rauber, pesquisadora do Centro de Pesquisa Epidemiológica em Nutrição e Saúde da Universidade de São Paulo, existem muitos anúncios influenciando essa má alimentação. Por isso, os efeitos parecem ser intensificados nas crianças, quando já são obesas, por exemplo, são mais sensíveis aos anúncios desses alimentos.

Três alimentos ultraprocessados

PUBLICIDADE

As substâncias que criam alimentos ultraprocassados são aquelas que não encontramos em nossas cozinhas. Por esse motivo é necessário ficar atento nas embalagens e fontes de proteína. O Paladar separou três exemplos de alimentos ultraprocessados que você, talvez não sabia e que estavam presentes no seu cotidiano:

Pão Iogurtes Carne processada

Quer saber mais? Veja neste link.

Panqueca salgada de aveia

Panqueca salgada de aveia Foto: Thaís Barca/ Arquivo pessoal

PUBLICIDADE

Como o hábito de comer em frente da TV não vai mudar, podemos ajudar nosso corpo de outras formas. Por exemplo, alterando os alimentos ultraprocessados por alimentos mais naturais. Essa receita é fácil de fazer, pode recheá-la com o que preferir, como frango, carne, cogumelos ou queijo. Receita completa neste link.