Pratos brasileiros com frutos do mar aparecem em ranking de melhores do mundo; veja quais

O TasteAtlas, que explora os detalhes gastronômicos do mundo todo, divulgou uma lista atualizada em julho com os melhores pratos com frutos do mar, e o Brasil se destacou com três opções: moqueca (17º lugar), moqueca baiana (25º) e o bobó de camarão (44º).

Além de serem destaques internacionais, esses pratos brasileiros estão ocupando as 50 primeiras posições dos melhores pratos com frutos do mar do mundo. É do Brasil! Confira a seguir detalhes dessa classificação e receitas para preparar em casa:

44º lugar: Bobó de camarão

O ranking descreve o bobó de camarão como um prato típico da Bahia, tanto nos restaurantes quanto nas casas da região. Ele geralmente é preparado com camarão, temperos especiais e outros ingredientes que o tornam saboroso.

Bobó de camarão

Essa receita é para quem gosta de desafios na cozinha, mas com um resultado que vale a pena. O bobó de camarão do restaurante Tempero da Dadá inclui ingredientes ingredientes nativos da África e do Brasil. Veja a receita completa aqui.

O cremoso bobó de camarão vem acompanhado de farofa, arroz e molho de pimenta. Foto: Felipe Rau|Estadão

25º lugar: moqueca baiana

Com alho, cebola, tomate, leite de coco, óleo de dendê e outos ingredientes, a moqueca baiana conquistou 4,5 estrelas do total de cinco em votação popular. Ela, com todo seu sabor e autenticidade em um só preparo, geralmente é servida apenas acompanha de arroz e farofa.

Moqueca baiana

A chef Ana Luiza Trajano, do restaurante Brasil a Gosto, compartilhou essa receita com o Paladar, que também inclui camarão e uma farofa de banana ente os complementos e ingredientes. Veja a receita completa aqui.

Baiana ou capixaba, a moqueca é um prato delicioso e não dispensa uma boa farofa. Vejacomo fazer estareceitade moquecada chef Ana Luiza Trajano do Brasil a Gosto. Foto: Patricia Cecatti/Divulgação

17º lugar: moqueca

A moqueca tradicional ficou entre os 20 melhores pratos com frutos do mar do mundo, levantando a bandeira brasileira. Comum no nordeste, o prato carrega consigo características de um ensopado que evidencia frutos do mar, geralmente acompanhado de pirão, farofa e arroz.

Moqueca de camarão

A tradicional moqueca conquista o paladar e está entre os melhores pratos com frutos do mar. Essa receita fácil pode ser reproduzida em casa em poucos passos, servindo ainda quente para toda a família. Veja a receita completa aqui.

Moqueca de camarão do Badaue Foto: Mario Rodrigues