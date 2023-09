Entre as delícias que o mar nos oferece, os peixes e frutos do mar estão presentes e fazem bonito nas culinárias e nos cardápios dos melhores restaurantes mundo afora. Apesar de não ser litorânea, a capital paulista oferece ótimas opções para experimentar essas iguarias nos mais variados formatos.

Separamos 5 sugestões de lugares que servem boas opções de produtos do mar em São Paulo para quem busca ingredientes frescos e receitas saborosas.

Banzeiro

Banda de tambaqui, do restaurante Banzeiro. Foto: Rubens Kato

O restaurante de culinária amazônica, presente na relação das casas Bib Gourmand (ótimo custo-benefício) do Guia Michelin, apresenta pratos com peixes e frutos do mar, que variam entre os mais típicos e os com influências contemporâneas.

Entre as opções de pratos típicos da casa, está o Banda de Tambaqui Moqueada (R$ 195,00), em que o peixe, servido ao meio horizontalmente, é defumado lentamente na brasa, e acompanha um gratinado de feijão manteiguinha e farofa crocante com farinha Uarini, típica da culinária amazonense. Criações do chef Felipe Schaedler, os baos da casa combinam o pão típico da culinária oriental com ingredientes amazônicos e do mar, como o de pirarucu empanado (R$ 24) e o de camarão (R$ 28), e são ótimas opções para abrir o paladar.

Onde: Rua Tabapuã, 830 - Itaim Bibi, São Paulo. Almoço de segunda a sexta 12h - 15h30 / aos sábados e domingos 12h - 16h30 | Jantar de segunda a sexta 19h - 22h30 / aos sábados e domingos 19h - 00h. Telefone: 112501-4417. Instagram: @banzeirosp

Dalmo Bárbaro

Foto: Rafael Barbaro

Fundado em 1963, o restaurante começou em um endereço no litoral paulista e, desde então, vem ganhando reconhecimento e conquistando o gosto do público. Sua unidade na capital conta com uma variada seleção de pratos com peixes e frutos do mar.

A casa, localizada na Zona Oeste de São Paulo, tem como um de seus carros-chefes a Prancha de Frutos do Mar, que pode servir de 2 a 4 pessoas (R$ 265 e R$ 419, respectivamente) com uma seleção de peixes, lula, polvo e camarão grelhados e temperados com especiarias, que acompanham lâminas de cebola e palmito pupunha. Entre as entradas, a clássica Lula a dorê (R$ 78 a porção individual) acompanha molho tártaro para um toque suculento, e a porção de Marisco Lambe Lambe (R$ 74 a porção individual) é feita ao molho de tomates e vinho branco são boas pedidas. A casa também conta com uma boa variedade de massas com frutos do mar, e a receita italiana do espaguete ao vôngole (R$ 97 a porção individual) é um dos pratos mais pedidos.

Onde: R. Gironda, 188 - Jardim Paulista, São Paulo. De terça a sábado das 12h às 22h / domingo das 12h às 17h. Telefone: 112985-4002. Instagram: @dalmobarbaro

Cais

Chorizo de atum feito na casa. Foto: Daniel Teixeira/Estadão

Comandado pelo chef Adriano Laurentiis, o Cais oferece uma culinária de pratos autorais com ingredientes do mar. Entre os principais pedidos da casa, o chorizo de atum (R$ 49) é feito com uma combinação da carne do peixe com gordura suína, temperada com alho, pimenta e páprica, ao estilo do preparo típico da Espanha. Grelhado, o chorizo também acompanha pan tomaca, uma torrada com tomate da Catalunha.

O Cais também oferece aos fãs de frutos do mar a lula grelhada (R$ 87), que acompanha creme de alho e o pão artesanal da casa, para um pedido com sustância e sabor.

Onde: Rua Fidalga, 314 - Vila Madalena, São Paulo. Quarta e quinta das 19h às 23h, sexta das 12h às 15h no almoço e das 19h às 23h no jantar, sábado das 12h às 16h no almoço das 19h às 23h no jantar, e domingo das 12h às 16h. Telefone: 1138196282. Instagram: @restaurantecais

Barú Marisquería

Lambe-lambe. Vôngoles do Barú na sua casa Foto: Rogerio Voltan

Com influências da gastronomia latinoamericana, a Barú Marisquería tem um cardápio exclusivamente dedicado às receitas de peixes e frutos do mar do continente. A seção “Levanta Muertos” oferece uma variedade de pratos com peixes crus e/ou curados, como o Picadillo Prayero (R$47), um ceviche de atum com molho sriracha, sweet chile e patacones colombianos (uma espécie de chips de banana verde amassada), que, segundo a colunista de Paladar Patrícia Ferraz, contrastam bem com a picância e a textura do ceviche.

As opções de grelhados são diversas, e apresentam pratos com construções autorais, como os Bocaditos de polvo com arroz tostado, kimchi, ovas e nori (R$ 41) e as ostras grelhadas com salsa de tomate (R$ 30). O menu ainda conta com vários preparos com lula, como a salteada com chile verde (R$ 63) e a Calamar (R$ 59), preparada com salsa criolla.

Onde: Rua Augusta, 2542 - Cerqueira César, São Paulo. Terça a quinta das 12h às 15h no almoço e das 19h às 22h no jantar, às sextas e sábados das 12h às 16h no almoço e das 19h às 22h no jantar e aos domingos aberto das 12h às 17h. Telefone 1130620898. Instagram: @barumarisqueria

Petiskin do Bob

Como o nome sugere, o endereço localizado no bairro da Pompeia é conhecido pela qualidade e variedade de seus petiscos. Entre os itens das porções, algumas com frutos do mar e peixe se destacam, como os pastéis de camarão (R$ 42,90), Lula à Provençal (R$ 78,90), camarão empanado cremoso com catupiry (R$ 58,90) ou ainda as iscas de peixe (R$ 60,90).

Mas se engana quem pensa que o Petiskin do Bob só brilha nas entradinhas. A Paella de frutos do mar (R$ 189,90) serve duas pessoas e figura ao lado da moqueca de camarão com pirão de peixe (R$ 173,90) entre as mais desejadas entre as opções de pratos principais com ingredientes do mar.

Onde: Rua Dr. Miranda de Azevedo, 658 - Pompeia, São Paulo. Segunda à sexta das 11h às 23h, aos sábados das 11h às 22h e aos domingos das 11h às 18h. Telefone: 112924-4002. Instagram: @petiskindobob