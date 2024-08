Azeite todo dia? Substitua por este óleo que dá mais sabor nas receitas e faz bem para a saúde

O azeite de oliva é um dos ingredientes mais utilizados na hora de cozinhar e temperar alimentos. No entanto, não é a única opção e existem outros óleos que são tão saudáveis quanto ou até mais para fazer parte de suas receitas, como óleo de cupuaçu.

Assim como diversos outros frutos, é possível extrair óleo do cupuaçu, e essa é uma boa forma de explorar diferentes sabores e aromas. Ele é uma ótima gordura para acompanhar carnes, podendo substituir a banha de porco e ainda perfumar os cortes, conforme a matéria de Daniel Marques ‘Azeite pra quê?’.

O que é cupuaçu?

Cupuaçu. Foto: ADOBE STOCK

Típico da Floresta Amazônica, o cupuaçu é um fruto que pertence à mesma família do cacau. Possui diversos benefícios à saúde por ser extremamente rico em vitaminas B e C, contém minerais como magnésio, cálcio e potássio, além de nutrientes, promovendo a saúde imunológica e servindo como um antioxidante natural, ajudando a inibir o envelhecimento precoce. Saiba mais sobre o cupuaçu aqui.

Benefícios para a saúde

Por ser riquíssimo em nutrientes, o cupuaçu ou derivados dele, como o óleo de cupuaçu, atuam na prevenção de diversas doenças. Além disso fibras presentes no fruto estimulam os movimentos da região intestinal, portanto auxiliam no combate à prisão de ventre, e ainda aumentam o período de digestão dos alimentos, ajudando no controle de glicose e prevenindo diabetes.

Receitas simples para fazer com óleo de cupuaçu

O óleo de cupuaçu, além de ir muito bem com carnes, pode fazer parte de receitas doces. No caderno de receitas do Paladar existem algumas sugestões que podem lhe inspirar a preparar um bolo, pudim ou geleia com o óleo. Confira abaixo:

Geleia cremosa de cupuaçu com pimenta

Geleia cremosa de cupuaçu com pimenta. Foto: Tadeu Brunelli/Estadão

Essa geleia é deliciosa, além de ser fácil e rápida de fazer. Leva poucos ingredientes é o acompanhamento perfeito para torradas, pães e outros doces. Veja a receita completa.

Pudim de cupuaçu

Pudim de cupuaçu Foto: Ana Bacellar

Extremamente delicioso, o pudim é uma sobremesa que não pesa no estômago. Essa versão com cupuaçu é simples de fazer e vai surpreender quem gosta de um doce mais leve e refrescante. Veja a receita completa.

Bolo de fubá

Bolo de fubá. Foto: Tiago Queiroz/Estadão

Um dos bolos mais antigos da história brasileira. A receita do bolo de fubá é simples e familiar, mas você pode fazer pequenas variações que levam erva-doce, goiabada, queijo cremoso e óleo de cupuaçu se quiser. Veja a receita completa.