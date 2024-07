Proprietário de carro de pamonha fatura até R$ 2 mil por dia com estratégia diferente; conheça

É comum lembrar da pamonha vendida nas ruas tradicionalmente em carros de modelos mais antigos e com grandes megafones anunciando a venda. Não é que essa estratégia tenha drasticamente mudado, mas para um novo público, o proprietário Henrique Moraes pensou em oferecer as pamonhas de maneira diferente.

Ele permanece circulando os bairros de São Paulo, especificamente agora mais os nobres da cidade, e oferecendo a pamonha em anúncios por som, mas escolheu fazer tudo isso em um Jeep Renegade, o que atraiu o público de novas regiões.

Segundo o portal Isto É, curau, pamonha salgada e bolo de milho são opções que também contemplam o cardápio do negócio, chamado de ‘‘Pamonhas Arujá’’, onde Henrique dá continuidade a tradição familiar das vendas de pamonha nas ruas.

Com essa estratégia em jogo e com a tradição familiar, o proprietário afirma que consegue faturar aproximadamente até R$ 2 mil reais por dia -sem contar com possíveis eventualidades-, além de oferecer as delícias em eventos, o que demonstra a expansão do negócio.

Receitas

Pamonha

A pamonha estará pronta quando os saquinhos ficarem amarelados, o que leva aproximadamente 50 minutos. A sugestão é moderar a quantidade de sal enquanto tempera a receita. Veja a receita completa aqui.

A pamonha é uma receita relativamente fácil - mas frequentemente é feita da maneira errada. Foto: Divulgação Aline Chermoula

Curau

Com ingredientes como duas latas e meia de milho verde escorrido, leite integral, margarina, canelas em pau e em pó, leite condensado e leite de coco, esse doce é fácil e exige pouco tempo de preparo. Veja a receita completa aqui.

Curau finalizado com canela Foto: Adobe Stock/ Paulovilela

Bolo de milho cremoso

A confeiteira Nani Mantovani compartilhou com o Paladar esta receita, que é fácil de preparar e requer ingredientes simples, como açúcar refinado, espigas de milho, manteiga, leite, fermento químico e ovos. Veja a receita completa aqui.