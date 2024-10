Pub inflável no estilo irlandês faz sucesso nos EUA; saiba como funciona

A Irlanda é conhecida pelos seus pubs. O estilo histórico e com cerveja boa inspirou bares de todo mundo. Hoje, não é preciso ir à Irlanda para visitar um pub típico irlandês. O Paddy Wagon Pub leva a Irlanda para os Estados Unidos. Com sede em Boston, a casa decidiu inovar e levar diversão para os seus clientes, de uma forma inusitada.

Quem nunca quis ter um bar no quintal de casa? Bom, agora é possível! Paddy Wagon Pub leva o bar para todo lugar. O estabelecimento viralizou por alugar bar inflável, no formato de pub. A experiência é desenhada para ser a mais real possível.

Inspirado nos castelos infláveis de festas infantis, o bar inflável é completo com alvenaria, chaminés, uma lareira falsa e luminárias impressas diretamente no vinil. O espaço comporta mais de 80 pessoas. E, claro, não é um pub sem boa bebida e comida. O Paddy Wagon fornece uma carta completa com opções para beber e comer, típicas irlandesas. As informações foram publicadas pela Food & Wine.

