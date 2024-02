Cerveja para todos os gostos: confira qual combina mais com seu paladar

Bebida milenar que remonta os primórdios da civilização humana, a cerveja ainda é um dos itens alimentícios mais populares, e o Brasil se destaca ocupando o terceiro lugar no ranking de países de maior consumo, conforme apontam os dados da empresa de bebidas Kirin Holdings, sediada em Tóquio, no Japão.

A alta demanda do produto à base de lúpulo e cereais resulta em uma grande variedade de tipos à venda, com maior ou menor índice de teor alcoólico, e que certamente se adequam aos mais variados paladares.

Os mestres cervejeiros Kathia Zanatta e Rodrigo Louro, uma sommelier no Instituto da Cerveja e outro especialista em microbiologia no Tank Brewpub, respectivamente, detalham os sabores comuns a quatro tipos:

Sour

As cervejas sour, como o nome bem aponta, têm sabores mais inclinados para o azedo, com acidez marcante, mas refrescante e fácil de beber.

Session IPA

Embora apresentem baixo teor alcoólico, as session IPAs são para aqueles que apreciam uma boa dose de amargor na bebida.

Witbier

As cervejas dessa categoria são à base de trigo, muito leves e apresentam notas de casca de laranja e sementes de coentro.

Lager

Entre as citadas, as cervejas da família lager, em especial as american lager e pilsen, são as mais leves, com alta drinkability (termo que indica a facilidade de beber).

