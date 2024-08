Pururuca nada mais é do que a pele do porco consumida em diversas regiões do Brasil que, quando preparada corretamente, ganha um toque de crocrância bastante evidente no paladar. Para alcançar esse resultado característico em casa, o Paladar reuniu dicas de chefs para fazer a pururuca perfeita.

Eles ensinaram a como fugir de uma pele seca, sem crocância e com sabor pouco acentuado, independente do método (seja frita ou assada) ganhando assim o resultado final desejado. Entenda mais nesta matéria de Paladar.

Salgar e refrigerar : uma opção é salgar a pele e mantê-la na geladeira por mais de um dia antes de ser cozida na gordura e assada.

: uma opção é salgar a pele e mantê-la na geladeira por mais de um dia antes de ser cozida na gordura e assada. Cozimento : para evitar o excesso de gordura e ainda ajudar a manter a crocância, a pele deve ser cozida em um molho concentrado até desidratar.

: para evitar o excesso de gordura e ainda ajudar a manter a crocância, a pele deve ser cozida em um molho concentrado até desidratar. Desidratação: essa pele precisa ser desidratada antes de ser frita ou assada, o que aumenta sua crocância.

Fritura

A fritura é uma das partes mais importantes para o resultado final da pururuca. Você pode fritar a pele em óleo quente para adquirir a textura crocante, enquanto outra opção é assar pele no forno.

PUBLICIDADE

Fritadeira com óleo fervendo Foto: Parilov - stock.adobe.com/Adobe st

Receitas com pururuca

Pernil à pururuca

Essa receita é para quem gosta de desafios na cozinha, mas com um resultado final de dar água na boca. Aprenda a fazer a receita de Elzinha Nunes. Veja a receita completa aqui.

Pernil à pururuca à moda da Dona Lucinha Foto: Clayton de Souza/Estadão

PUBLICIDADE

Polenta à pururuca

Descomplique os passos dessa receita seguindo os ingredientes e etapas corretas. A polenta à pururuca é uma excelente opção como entrada para servir amigos e familiares. Veja a receita completa aqui.